Kadın sinemacılardan dayanışma ziyareti

Kadın sinemacılar, HDP Diyarbakır mitingine yönelik bombalı saldırıda yaralanan sinemacı Lisa Çalan ve diğer 7 kişi için başlatılan kampanyaya destek ve saldırıları kınamak üzere Diyarbakır’a geldi. Bombanın patlatıldığı trafonun önünde açıklama yapan sanatçılar, barış ve dayanışma yolculuğunu devam ettireceklerini belirterek Suruç’a da gideceklerini bildirdi.

Evrensel Gazetesi’nde yer alan habere göre, İstanbul’dan 100’ün üzerinden imzacının katılımıyla Lisa Çalan ve diğer yaralılara destek ve dayanışma gösteren kadın sinemacılar Diyarbakır’da çeşitli ziyaretlerde bulunarak açıklama yaptılar. İlk olarak kadın örgütü KJA’yı ziyaret eden sanatçılar, buradan HDP mitinginin patladığı trafonun önüne geldi.

HDP Batman Eski Milletvekili Ayla Akat Ata’nın katıldığı açıklamada trafoya beyaz karanfiller bırakan sinemacılar adına ortak açıklamayı Julide Kural okudu. “Birbirimizin eli ayağı olalım” diyen Kural, yapılan saldırıları kınadı.

"Bugün Diyarbakır'dayız yarın Suruç'ta olacağız"

Suruç’ta 31 gencin katledildiği katliamı da hatırlatan Kural, “Bizler, Diyarbakır’da ve Suruç’ta patlayan bombaların yası ve öfkesiyle barış ve dayanışma yolculuğuna devam edeceğiz. Bugün Diyarbakır’dayız, yarın Suruç’ta olacağız. Barış için dayanışmayı çoğaltmak, yaralarımızı birlikte sarmak için herkesi el ve ayaklarını kaybeden arkadaşlarımızın tedavi ve protez ihtiyaçları için başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Sanatçılar açıklamanın ardından Lisa Çalan’ı ziyaret etti.