Kadın şiddetin Ramazan raporu

T24

'Patatesleri fazla pişirdin'

'Üzerime su döktün'





'Bu ne biçim yemek'

'Bu balıklar pişmemiş'

'Yemekler rezalet'





'Neden yemek yapmadın'



'İftarda müzik dinleme'





'Yemeği nasıl beğenmezsin'



'Babasını bıçakladı'



Temizlik yapmadı diye hastanelik oldu





'Öldürseniz o eve gitmem'

Trabzon’da Ramazan ayında çok sayıda kadının yemek yüzünden kocasından dayak yediği ortaya çıktı.Jandarma ve polise 123 olay yansısa da çok sayıda kadın kocasıyla karakolda barıştırıldığı için şiddet kayıtlara girmedi.Haberturk'ün haberine göre ilginç olaylardan bazıları şöyle:Yer: Of İlçesi... Tarih: 11 Ağustos... A.S. “Patatesleri fazla pişirdiği” gerekçesiyle eşi O.S.’yi dövdü, kafasına tabak fırlattı. Kadın hastaneye kaldırılınca olay adliyeye yansıdı.Yer: Akçaabat İlçesi... Tarih: 13 Ağustos... İftara dakikalar kala yaşanan olayda E.K. yemek masasını hazırlarken üzerine su döktüğü gerekçesiyle kocası A.K. tarafından darp edildi.Yer: Maçka İlçesi... Tarih: 2 Ağustos... R.K. karısı A.K.’nin iftar için hazırladığı yemeği beğenmedi. R.K. “Bu ne biçim yemek?” diye evden çıkıp gitti. Bunalıma giren A.K., ilaç içip intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan A.K. kurtarıldı.Yer: Çaykara İlçesi... Tarih: 3 Ağustos... R.A., derede tuttuğu balıkları güzel pişiremeyen karısı A.A.’yı dövdü. Kadın kocasından şikâyetçi oldu.Yer: Araklı İlçesi... Tarih: 22 Ağustos... İftara yarım saat kala eşinin yaptığı yemekleri beğenmeyen E.A. camı indirdi. Dayak yiyen kadını araya giren çocukları kurtardı.Yer: Çaykara İlçesi... Tarih: 6 Ağustos... Serkan S., eşi Melek S.’ye “Neden yemek yapmadın?” diye sordu. Serkan S. “Para mı verdin” diye karşılık veren karısını döverek hastanelik etti.Yer: Merkez... Tarih: 22 Ağustos...Mustafa Kemal T., iftar saatinde yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Fatih G.’yi darp etti.Yer: Merkez... Tarih: 19 Ağustos... Yeni evli Y.K., kocası İ.K.’ya hazırladığı yemekleri eleştiren eşinin kız kardeşi A.K. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce gelin-görümce saç saça baş başa kavga etti. İki kadın karakolda barıştı.Yer: Merkez... Tarih: 10 Ağustos... İftar saatinde eve alkollü gelen Y.D., tartıştığı babası L.D.’yi ayağından bıçakladı. Baba hastaneye kaldırılırken, oğlu gözaltına alındı.Adana’da 21 yaşındaki Fatma K. 4 yıl önce halasının oğlu Mehmet T. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre 3 gün önce Mehmet T.’nin babası Şehmus T. “4-5 gündür temizlik yapmıyorsun. Evi pislik götürüyor” diye genç kadını azarladı. Fatma K. da “Oruçluyum. İki çocuğa bakıyorum. Çok yoruluyorum, sonra yaparım” deyince tartışma çıktı. Bunun üzerine Şehmus T. ve oğlu Hamit T., temizlik yapmayan kadını biri 2, diğeri 3 yaşındaki iki çocuğunun gözleri önünde tekme tokat dövdü.Dudağı patlayan, vücudunun değişik yerleri moraran Fatma K. komşuları tarafından Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis’te tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen kadın, polise sığındı. Fatma K.’nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mehmet T., babası Şehmus ve kardeşi Hamit T. serbest bırakıldı. “Ölürüm de bir daha o eve dönmem. Sürekli dayak yiyorum” diyen genç kadın ise çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirildi.