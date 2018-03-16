'Kadın Sağlığı Eğitimi' sertifikaları sahiplerini buldu

İSTANBUL, ( DHA ) - KARTAL Belediyesi sağlık alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geçmişte uzun yıllar cerrahlık ve başhekimlik yapmış Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz\'ün başkanlığı döneminde de belediyece sağlık hizmetlerine verilen önem devam ediyor. Kartal Belediyesi 13 haftalık bir eğitimden sonra Kartallı kadınlara \"Kadın sağlığı Eğitimi\" sertifikalarını verdi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Sertifika töreni ile 13 haftalık eğitime katılan kadınlar, sertifikalarını aldı. Hürriyet Mahallesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kadın Sağlığı Eğitimi Sertifika Töreni’ne Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir, Kartal Belediyesi Spor Müdürü Yaşar Bıçak ve sertifikalarını almaya hak kazanan kadınlar katıldı.

\"KADINLARA ÖZEL VERİLEN EĞİTİM ÇOK KAPSAMLI \"

Sosyolog Arzu Karayaylalı tarafından verilen eğitimde; üreme organları ve işlevleri, hijyen, beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, iletişim, sağlık ve kadın hakları, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranışlar gibi birçok konu işlendi.

\"EĞİTİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK \"

Eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarına kavuşan kadınlar, bu fırsatı kendilerine verdiği için Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’e teşekkür ederek verilen eğitimin yararlı olduğunu ve bu gibi çalışmaların devamını beklediklerini dile getirdi.

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