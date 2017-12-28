Kadın profiliyle kandırıp, parasını ve telefonunu gasp etti

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, 21 yaşındaki S.G. kadın fotoğraf ve ismi kullanarak açtığı sosyal medya hesabı aracılığıyla tanıştığı 28 yaşındaki T.A. adlı erkek ile buluşarak, cep telefonu ve parasını gasp etti.

İddiaya göre, S.G. kadın fotoğrafı ve ismi kullanarak açtığı sahte sosyal medya hesabı aracılığıyla T.A. ile görüştü. S.G. kandırdığı T.A. ile İzmit Alikahya Mahallesi\'nde buluştu. S.G. buluştuğu T.A.\'yı tehdit ederek cep telefonu ve üzerinde bulunan 200 TL\'sini gasp etti. T.A.\'nın şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, S.G.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Daha önce çeşitli suçlardan 10\'dan fazla sabıkası olan S.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Suçunu itiraf eden S.G.\'nin, uyuşturucu madde alabilmek amacıyla gasp yaptığı öğrenildi. S.G.\'nin ifadesi üzerine uyuşturucu hapları sakladığı özel halk otobüsünde arama yapılarak, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel halk otobüsü sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyet\'teki işlemlerin ardından S.G. adliyeye sevk edildi.



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