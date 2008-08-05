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Dünya

Kadın polislere 'kurşun geçirmez' sutyen

Almanya'da kadın polislerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla 'kurşun geçirmez' sutyenler hazırlandı.

05 Ağustos 2008 03:00

Almanya'da kadın polislerin can güvenliklerini sağlamak amacıyla 'kurşun geçirmez' sutyenler hazırlandı.

Onlara 'kurşun geçirmez sutyen' diyorlar. Binlerce Alman kadın polis memurunun hayatını kurtarabilecek sutyenler... Yeni sütyenlerde hiçbir metal ve plastik parça bulunmuyor.

Bu ilk bakışta şaka gibi gelse de, aslında ciddi bir mesele. Aslında yeni sutyenlerin gerçek anlamda bir kurşun geçirmez özelliği yok. Kadın polisler, görev sırasında kurşun geçirmez yeleğin altına, göğsü destekleyen metal ve plastik içeren normal sutyen giymenin çok riskli olduğunu, çünkü kurşun geldiği zaman bu parçaların basınçla vücuda saplanabileceğini belirtiyor. Ancak yeleğin altına yeni model sutyenlerden giyildiğinde bu risk ortadan kalkıyor.

Yeni sütyenleri onlarca kadın polisin denediği ve iki aylık deneme sürecinin sonunda bunların kadın polislere üniformalarının bir parçası olarak dağıtılmaya başlandığı belirtiliyor. 

Spor yaparken kullanılanlara benzeyen bu sütyenler beyaz, pamuk ya da polyesterden yapılma ve alt kısımdaki lastiklerinde de "POLİS" yazıyor. (TEMPO24)

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