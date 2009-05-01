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Kadın polisler işçileri dövizlerle karşıladı

1 Mayıs kutlama alanına gelen işçiler kadın polislerin açtığı `1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz Kutlu Olsun' dövizleriyle karşılandı.

01 Mayıs 2009 03:00

Antalya'da 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alana gelen işçileri kadın polisler, ellerinde, `1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz Kutlu olsun' dövizleriyle karşıladı.

Turizm kenti Antalya'da iki farklı alanda yapılan 1 Mayıs kutlamalarının ilki Konyaaltı Caddesi Barbaros Çay Bahçesi önünde gerçekleştirildi. Türk-İş, Eğitim- İş, Antalya Tabip Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği 1 Mayıs'a yaklaşık 1000 kişi katıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, alana giren işçileri, `1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz Kutlu olsun' dövizleriyle karşıladı.

Pankartları 5 kadın polis taşıdı

Bu pankartları Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli 5 kadın polis taşıdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, kutlamalara eşi Dr. Günseli Akaydın ile birlikte geldi. Başkan Akaydın, miting alanına, devir teslim töreninde tartışmalara neden olan Selda Bağcan'ın `Yuh, yuh' şarkısı eşliğinde girdi. Başkan Akaydın, Türk Bayrağı sallayarak şarkıya eşlik ederken, organizasyon komitesi, ``Evet arkadaşlar coşuyoruz daha güçlü daha güçlü. Haydi tempo tempo. Harikasınız" diyerek kalabalığı coşturdu.

`Kemalist devrim kazanacak', `Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarının atıldığı 1 Mayıs'ta Türk bayraklarının fazlalığı dikkat çekti. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşma yapan Türk-İş Antalya İl Temsilcisi Mehmet Ustali, ``Türkiye 25 yıldır yabancı güçlerin desteklediği bölücü terör belasıyla karşı karşıyadır. Daha evvelki gün 10 yiğidimizi şehit verdik. Bu bölücü hainlerin onların arkasındaki yabancı güçler ve parlementodaki uzantıları bilmelidir ki Türk milleti bu saldırılarla yenilmeyecektir, yıkılmayacaktır, bölünmeyecektir'' diye konuştu.

Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan da alana gelip işçilerin 1 Mayıs'ını kutladı.

Yaklaşık iki saat süren ilk miting olaysız bir şekilde sona erdi.

Antalya'da bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler de öğleden sonra Lunapark alanında ikinci bir miting düzenleyecek.

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