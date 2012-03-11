Kadın polis karakolda kadın dövdü

T24- Bakırköy pazarında sivil olarak dolaşan polis Emel Şenel Soylu, Deniz E.’yi hırsız zannederek zorla götürdüğü karakolda yaralamaktan 12 ay ceza aldı. Güven timinde görev yapan Soylu’nun cezası ertelendi.



Hürriyet'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, 13 Mart 2010’da Bakırköy Pazarı’nda görevlendirilen Emel Şenel Soylu hırsız sandığı Deniz E.’yi gözaltına almak istedi. Deniz E. pazara, öğretmen eşi İ.E. ve 2 yaşındaki kızıyla birlikte gelmişti. Ancak o sırada eşi yanında yoktu. Sivil giyimli kişiler tarafından durdurulunca paniğe kapılan Deniz E., “Beni organ mafyası kaçırıyor” diye bağırmaya başladı.

‘Seni Romanlara benzettik’

Başlarına toplanan kalabalığın kendilerine saldırmasından korkan polisler, Deniz E.’yi zor kullanarak ekip otomobiline bindirdi ve Osmaniye Polis Merkezi’ne götürdü. İddiaya göre Emel Şenel Soylu burada Deniz E.’nin boğazını sıktı ve tokat attı. Ayrıca ameliyatlı olan burnuna da vurdu. Herhangi bir suça karışmadığı anlaşılınca serbest bırakılan Deniz E. polislerden şikâyetçi oldu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene olan Deniz E.’nin alnında, boynunda, omuzunda ve göğsünde morarmalar olduğu tespit edildi. Deniz E., savcılıktaki ifadesinde, “Kimliğime bakınca yanlış yaptıklarını anladılar. Sonra ‘Seni Romanlara benzettik, hırsız sandık, kusura bakma, evine git’ dediler” dedi.

‘Kademeli olarak zor kullandım’

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Emel Şenel Soylu’ya işkence suçundan 12 yıla kadar, polis Yakup Şahin’e de yaşananları resmi makamlara bildirmediği için görevi kötüye kullanmaktan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Emel Şenel Soylu ifadesinde kademeli olarak zor kullandıklarını anlatıp kendini savundu. Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı

Polislerin cezaları ertelendi

Mahkeme, Emel Şenel Soylu’nun işlediği suçun işkence ve eziyet boyutunda olmadığına karar verdi. Emel Şenel Soylu, zor kullanma yetkisinde sınırı aştığı belirtilerek kasten yaralama suçundan 12 ay, zincirleme hakaret suçundan da 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis memuru Yakup Şahin ise görevi kötüye kullanma suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını erteledi.

700 puanlık polis

Emel Şenel Soylu, 16 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada yaralanarak felç olan polis Yaşar Şenel’in kızıydı. O da babası gibi polis olmuş ve gösterdiği üstün başarı nedeniyle güven timlerinde görev yapmaya başlamıştı. Polislerin performanslarını artırmak için başlatılan uygulamada, her suça karşılık belli bir puan verilen sistemde, Emel Şenel Soylu topladığı 700 puanla, 6 bin polis arasında ilk 5’e girdi.



