-Kadın personelin fedakarlığı moral verdi VAN (A.A) - 24.10.2011 - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Van biriminin başında bulunan kadın personelin fedakarlığı, deprem bölgesinde çalışanlara moral verdi. Kadın personelin fedakarlığını basın toplantısında paylaşan Bakan Akdağ, şunları söyledi: ''Bu personelimizin kendi ailesinde çok kişi enkaz altından çıkarılmış ve yakınlarında vefat edenler var. Kendisiyle görüşünce, 'Seni dinlendirelim ailenin de sana ihtiyacı var' dememe rağmen 'Bugün yas günü değil. Ben işimin başında olmalıyım. arkadaşlarıma moral vermeliyim' cevabını verdi. Bu yüksek moral değerle çalışan insanlar çalışınca bu yüksek değerlere sahip oluyoruz.'' Sağlık Bakanı Akdağ, ülke olarak artık depremlere daha organize olmuş ekiplerle müdahale ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Deprem haberi alınır alınmaz hem ildeki, hem ilçelerdeki, hem de çevre illerdeki personelimiz hemen harekete geçmiş. Belli bir plan çerçevesinde 200 ambulansı Van'a sevk ettik. 9 yıl önce Türkiye genelindeki ambulans sayısı 450 idi. Böyle bir olayda sadece Van'a getirdiğimiz ambulans sayısı 200 adet olabiliyor. Allah korusun ihtiyaç olması halinde daha fazlasını sevk edebiliyoruz. Bin 200 sağlık personeli çevre illerden ve Ankara'dan geldi. Bizim bir tecrübemiz var. Depremlerden sonra sağlık personeli psikolojik travma geçiyor. Hastanedeki toplantılarda artçı depremlerde herkesin tedirgin olduğunu gördük, bu normal. Bunu ancak depremi yaşayan görebiliyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bize çok faydası oldu. Çok iyi bir ekiple yaralıların tedavisine başlandı. Durumu ağır olanları Ankara'ya taşıdık. Erciş'ten Van'a taşıma sırasında bize askeri helikopter ciddi destek oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz.'' Hastanelerin durumunu deprem açısından süratle değerlendirdiklerini kaydeden Akdağ, ''Yeni yaptığımız Van Bölge Hastanemiz 7.2 şiddetindeki depreme karşı son derece dayanıklı olduğunu gösterdi. Burada verdiğimiz hizmetler açısında ana binamız oldu. Üniversite ve diğer bazı hastanelerdeki hastaları oraya taşıdık'' dedi. Bakanlıktan gelen uzman ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının hastaneleri dikkatle gözden geçirdiklerini bildiren Bakan Akdağ, şöyle dedi: ''Hangi hastanelerde hizmete devam edeceğimize bu akşam yapacağımız değerlendirmeden sonra karar vereceğiz. Hükümetimiz döneminde kamu binaları içinde depreme dayanıklı hale getirme açısında en yüksek dayanıklı hale getirilen binaların başında hastanelerimiz geliyor. 8 yılda hastanelerimizin yüzde 35'ini tamamlamış durumdayız. 2015 yılına kadar bütün hastanelerimizi sadece deprem açısından değil, diğer alanlar açısında da model hale getireceğiz.''