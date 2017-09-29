Kadın Partisi Genel Başkanı Yazgan: Türkmenler kıyıma uğrarken neredeydi Bahçeli?

Kadın Partisi Genel Başkanı Benal Yazgan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bağımsızlık referandumunun gerçekleştiği IKBY'nin sınırları içinde kalan Kerkük'teki Türkmen varlığına atıfta bulunarak yaptığı "En az 5 bin ülkücü gönüllü hazır" çıkışını "son derece tehlikeli bulduğunu" ifade etti.

“Onlar oraya piknik yapmaya gitmiyorlar” diyen Yazgan, Bahçeli’nin sözlerini hatırlatarak, “Ben oraya 5 bin gönüllü gönderiyorum diyorsa eğer onları korumak içinde gönderiyorsa belli ki bunlar silahlı gidecekler. Bu silahları nereden buluyorlar ve içeride nasıl böyle bir illegal bir gönüllü ordusu oluyor” diye konuştu.

Benal Yazgan, Bahçeli’nin açıklamalarıyla ilgili T24’e şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye’nin içinde gizli bir ordu mu varmış?"

Bir kere 5 bin gönüllü ülkücüyü oraya göndermek demek ülkücüler silahlı hazır, Türkiye’nin içinde böyle bir gizli ordu mu varmış? Belli olmayan bir şey mi varmış? Kimsenin bilmediği bi gönüllü ordu mu varmış? Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yanında böyle bir gönüllü ordusu çıkarmak ne anlama geliyor. Yani bu herhangi bir iç olayda da devreye girebilecek bir şey mi son derece tehlikeli bir şey.

“Ben ülkücü değilim o zaman ipler koptuğunda”

Ben ülkücü değilim o zaman ileride ipler koptuğunda veya birbirimize daha politik olarak anlaşmazlığa düştüğümüzde hemen düğmeye basılıp harekete geçilecek bir şey mi? Bunlar son derece tehlikeli konuşmalar aslında.

“Nasıl oluyor da içeride böylesine silahlanmış 5 bin kişi var”

Hükümetin resmi bir organı varken, kolluk bir gücü varken, nasıl oluyor da, içeride böylesine silahlanmış 5 bin adet kişi oluyor. Ama buna çok da şaşmamak gerekiyor, biliyorsunuz kısa bir süre önce bir politikacının annesinin mezarındaki olaylarda oradaki insanların el işaretlerini gördük hepimiz, söyledikleri söylemler son derece aşırı milliyetçi, ayrımcı söylemler. Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’la anlaşmadan önce söyledikleriyle şimdi söyledikleri arasında dağlar kadar fark var. 180 derecelik bir dönüş var.

“Bahçeli’ye söyletilmiş bir laf bu”

Bahçeli bu konuşmayla acaba, Cumhurbaşkanı böyle bir şey söylese büyük bir tepki alır, bunu Bahçeliye söyletmek daha mı yumuşak olur ? Bence Bahçeliye söyletilmiş bir laf bu. Türkmenlere baktığınız zaman 2014’ten beri benim bildiğim en yakın tarih bu, IŞİD Türkmen köyüne saldırdı, kıyım yaptı, köylerinden sürdü. Peki; bütün bunlar bu kadar hafif miydi bu olaylar?

"Türkmenler kıyıma uğrarken neredeydi Bahçeli?"

Türkmen başkanların konuşmalarına baktığınızda AKP politikalarının Türkmenlerin kendi içinde de mezhepsel olarak böldüğünden ve birliklerini kaybettiklerinden bahsediyor. Şimdi kalkıp da onları koruyormuş gibi 5 bin ordu bunlar çok tehlikeli şeyler.

“Böylesine gizli bir ordu varsa”

5 binlik ülkücü ordusunu son derece tehlikeli buluyorum kadın olarak da tehlikeli buluyorum çünkü onlar muhafazakar çocuklar. Böylesine bir gizli ordu varsa, ben bir kadın olarak kendi yaşamımla ilgili güvensizlik de hissederim. Oraya piknik yapmayı gitmiyorlar, ben oraya 5 bin gönüllü gönderiyorum diyorsa eğer onları korumak içinde gönderiyorsa belli ki bunlar silahlı gidecekler. Bu silahları nereden buluyorlar ve içeride nasıl böyle bir illegal bir gönüllü ordusu oluyor.