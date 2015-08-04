Kadın Özgürlük Meclisi, cenazeleri almak için Habur Sınır Kapısı'na çağrı yaptı

Kadın Özgürlük Meclisi, 33 YPG/YPJ ve HPG’linin cenazelerinin 10 gündür ailelerine teslim edilmemesine ilişkin açıklama yaptı. "Aileler 10 gündür niye bekletiliyor? Zaten ölmüş olan gençler niye kapılarda çürütülüyor?" ifadelerine yer verilen açıklamada, 6 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da, Habur Sınır Kapısı'nda toplanma çağrısı yapıldı.

"Türkiye’nin Habur sınır kapısında 13, Derîk'te 9, Mürşitpınar'da 11 YPG/ YPJ'li cenazesi tam 10 gündür bekletiliyor ve ailelerine verilmiyor. 33 cenaze canımızı tenimizi yakan bir sıcakta çürütülüyor. Tam 10 gündür 33 beden sevdiklerine kavuşamıyor. Tam 10 gündür sevenlerin yas hakkı, ölenlerin toprakla buluşma hakkı gasp ediliyor" denen açıklamada, "Kürt halkı devletin cenazeler üzerinden kendisini terbiye etme çabasını iyi bilir. Kürt halkının tarihi, gömülmeye izin verilmeyen cenazeler, kaybedilen, toplu mezarlarda teşhis bekleyen yakınlar, çocuklarının kemikleri bile kendine çok görülen analar, bombalanan mezarlar, katıldıkları cenazelerde yaşanan infazlarla doludur. Kürt halkının mücadelesi ölüsünü onurlu bir biçimde gömme mücadelesi de olmuştur aynı zamanda" ifadelerine yer verildi.

"Aileler 10 gündür niye bekletiliyor? Zaten ölmüş olan gençler niye kapılarda çürütülüyor? Zaten yasta olan ailelere cenaze törenlerinde onurluca akıtılacak bir göz yaşı niye çok görülüyor" sorularının yöneltildiği açıklama şöyle devam etti:

"Bu gençler Suriye’de komşularının, arkadaşlarının, Kürt halkının canını ve vatanını IŞİD’den korumaya gittiler. Şimdi cenazeleri geldi. Bu cenazelerle, bizle alıp veremediğiniz nedir?

"Biz kadınlar size sesleniyoruz; sevgiden büyük yasa yoktur, emekten büyük yasa yoktur. Biz ki bu gençleri sevdik ve onlara emek verdik. Onları bize vereceksiniz, onları yıkayacağız, sıcaktan çürümüş de olsalar son kez yüzlerine bakacağız, kıyafetlerinden tanıyacağız belki, belki boylarından, poslarından, başlarına nöbet tutacağız, omuz verip kaldıracağız ve toprağa kavuşturacağız.

"Bize kimse neden isyan ediyorsunuz, diye sormasın. Dünya tarihi eğer gömme hakkını gasp eden zalimlerle doluysa aynı zamanda buna isyan eden hakikat savunucularıyla da doludur."

Kadın Özgürlük Meclisi, herkesi 6 Ağustos 2015'de saat 10.00'da Habur Sınır Kapısı'na cenazeleri almaya çağırdı.