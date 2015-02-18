Kadın örgütleri İstanbul'da bir araya geldi: Cinayetlerin sorumlusu siyasi iktidardır

İstanbul’da bir araya gelen kadın örgütleri, her geçen gün artan kadın katliamlarının sorumluluğunu, “kadın erkek eşitliğini” reddeden, “kadınların erkeğin mülkü olduğu” görüşünü toplumda yaygınlaştırmaya çalışan siyasi anlayışa yükledi. Önceki gece TBMM’de Sebahat Tuncel’in AKP’liler tarafından saldırıya uğramasını da kınayan kadınlar “Kadına şiddeti teşvik eden bu zihniyete karşı mücadele etme kararını” tekrarladı.

Aralarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Uçan Süpürge, Mor Çatı, KADER, Kadın Partisi, İzmir Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Grubu, Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği, Kadın Haklarını Koruma Derneği, Eşit Yaşam Derneği ve Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi temsilcileri, yıllarını kadın mücadelesine vermiş olan kadın öğretim üyeleri ve aktivistler İstanbul’da bir araya geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun çağrısı ile Sosyal Dönüşüm Vakfı Girişimi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, “Son yıllarda katliama dönüşen kadın cinayetleri başta olmak üzere kadın haklarına yönelik her türlü saldırı” ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada “Erkek devlet andropoza girdi. Bu andropozlu kocadan boşanacağız. Kadınları eşit yurttaş olarak gören bir topluma evrileceğiz” dendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan SDV Girişimi Sözcüsü Gamze Akkuş İlgezdi , “Nefsine hakim olamadığı için kadınları örtünmeye zorlayan, kadına sesli gülmeyi yasaklayan, mahallelerimize namus bekçileri diken, kadını eve kapatmaya çalışan zihniyet ülkenin üzerine kara bir bulut gibi çöktü. Çökmeye de devam ediyor. Büyük bir güç, bizi ortaçağ karanlığına doğru çekerken, tüm kurumlarımızı, tüm kazanımlarımızı, tüm değerlerimizi aşındırıyor, törpülüyor ve yok ediyor. Bu yolun sonu, önce biz kadınlar, sonra tüm toplum için büyük bir karanlık” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını belirterek şunları söyledi:

“Tecavüze uğrayan kadını çocuğunu doğurmaya zorlayan siyasi anlayış sokakta şiddeti ve tecavüzü teşvik etmektedir. Bu cinayetlerin birinci dereceden sorumlusu siyasi iktidardır. Bu toplumun erkeklerine, devletin tüm kurumları, annenin diz kapağından tahrik olman normal, dokuz yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilirsin, tecavüz ettiğin kadın senin çocuğunu doğurmalı, mesajını veriyor. Şimdi Özgecan’ın arkasından döktükleri gözyaşlarına inanmamızı bekliyorlar” diye konuştu.

Eski KADER başkanı Çiğdem Aydın ise konuşmasında yaratılan şiddet ortamının sorumluluğunun siyasi iktidara ait olduğunu belirtti. Çiğdem Aydın “ Erkek devlet andropoza girdi, bu andropozlu kocadan boşanacağız” dedi. Toplantıya katılan kadınlar Aydın’ın sözlerini alkışlarla karşıladılar.

Talepler

Kadınlar taleplerini söyle sıraladılar:

“Cinsiyet eşitliğini temel alan yeni bir anayasa yapılmalı”

“Kadına yönelik şiddette indirim uygulamalarına son verilmeli”

“Kadını 2. sınıf vatandaş yapan bugünkü zihniyet mahkum edilmeli”

“Kadın erkek eşit değildir diyen anlayış mahkûm edilmeli”

“Siyasiler kadının nasıl güleceğine, nasıl giyineceğine, nasıl doğuracağına müdahale etmekten vazgeçmeli”