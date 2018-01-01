Kadın örgütleri: 2018’den alacaklıyız!

Kadın örgütleri, yeni yılı mücadeleyi büyütme sözüyle karşıladı. Mor Kadın Dayanışması’ndan Perihan Koca, "2018’den alacaklıyız. Deneyimle sabittir ki, özgürlük kadınlara, erkekler ya da birileri tarafından bahşedilmeyecek" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar kadın örgütlerinin yeni yıl mesajlarını derledi.

-Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü avukat Ceren Akkaya: 2017 yılında kadına yönelik erkek şiddetinde hiçbir azalma göremediğimiz gibi, haklarımızı kaybetme tehlikesini yakından yaşadığımız bir yıl oldu. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair yasa aleyhine başlatılan karalama kampanyaları, kadınları ailenin dışında görmek istemeyen zihniyetin her türlü söylemi, baskısını ve etkisini artırarak 2017’de de karşımızdaydı. Ancak tüm bu baskılara rağmen sokakları terk etmedik. 2018 yılından öncelikli beklentimiz kadına yönelik erkek şiddetini önlemeye yönelik samimi ve etkili politikaların hız kazanması, bu geri gidiş ortamından geri dönülmesi. 6284 Sayılı Kanun’un etkisizliği değil, nasıl daha etkili uygulanacağı ve önemini anlatan kampanyaların artmasını bekliyor ve talep ediyoruz.

-Mor Kadın Dayanışması’ndan Perihan Koca: Her gün kıyafetten doğum kontrolüne, sigaradan, kahkahaya kadar kadınların hayatlarının her alanına sızma girişimleri gerçekleşti. İktidar ekonomik ve toplumsal olarak kadınları zapturapt altına almaya çabaladı durdu... İlk elden söyleyelim ki, 2018’den alacaklıyız. Zira deneyimle sabittir ki, özgürlük kadınlara, erkekler ya da birileri tarafından bahşedilmeyece.

-Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: 2017 kadınlar için yine mağduriyetlerin yaşandığı bir yıldı ama kadınlar farklılıklarına rağmen bir arada direnip, dayanışabildi. 2017’nin bu ‘birlikte güçlüyüz’ yansımasını 2018 için sürdürebilirliğini hedef alarak ortaya koydu.

-Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Aysen Ece Kavas: 2017 yılı en çok kadın cinayetinin işlendiği yıl oldu. Daha önce tartışma konusu olmayan birçok kazanılmış hakkımıza bu yıl saldırı oldu. Bu saldırılar da kadınları çok etkiledi. Bu kadar baskıya rağmen kadınların mücadelesi parladı bu yıl. Haklarından dünya çapında asla vazgeçmeyen kadınlar umut veriyor. Her zaman umutlu olacağız. Çünkü bunun için çok sebebimiz var. Yıllarca mücadele ettiğimiz tüm haklarımızı kazanmışız. Bundan sonra da böyle olacak.

-Nar Kadın Dayanışması’ndan Özge Kestioğlu: 2017 yılı her türlü şiddetlerine karşı bizi susturamayacaklarını anlamalarına yol gösterdi. Ne referandum döneminde, ne öncesinde, kadınları baskı altına alma ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştırma yasalarına kadınlar boyun eğmemiştir. Kadınların tahakküm altına alınamayacağını, şiddetleriyle, taciz-tecavüzleriyle, mobbingleriyle bizim sesimizi kısamayacaklarını anlayana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

-Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden Hilal Esmer: 2017’nin insan hakları, düşünce özgürlüğü, adalet ve hukuk açısından kadınlar için zor bir yıl olduğunu düşünüyorum. Yoksullaşma, toplumsal kutuplaşma, OHAL yoluyla hakların her türlü kısıtlanması, istikrarsızlık ve belirsizlik kadınlara çeşitli türden şiddet olarak geri döndü. 2018 yılının çatışmadan, kutuplaşmadan, savaştan ve şiddetten daha fazla uzaklaştığımız bir yıl olmasını bekliyorum.