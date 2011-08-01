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Yaşam

Kadın örgütlerden Ece Erken’e ‘mermi’ uyarısı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: Bu olay şiddetin habercisidir. ‘Beni seviyor’ diye bu tür olaylara tepki koymayan kadın sonunda şiddete maruz kalır

01 Ağustos 2011 03:00


T24/ ANKARA 


Televizyon sunucusu Ece Erken’in nişanlısı Davut Güloğlu’nun kendisine ‘mermi’ hediye edildiğini kamuoyuna duyurması, kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren örgütlerin uyarısına neden oldu. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, mermi hediyesini  ‘şiddetin habercisi’ diye nitelendirdi ve “ Bu tür eylemleri yapan erkeklere ‘beni çok seviyor’ düşüncesiyle tepki koymayan kadın sonunda şiddete maruz kalmakta” dedi.  


PSİKOLOJİK DURUMUNDAN ŞÜPHE DUYMALI 

Federasyon olarak cinsiyet eşitliği üzerinde yıllardır çalıştıklarına dikkat çeken Güllü,  “Kadınların ve erkeklerin birey olarak birbirlerini algılamaları ve geleneksel yapımızın eksik etek gördüğü kadın fikrinin yanlışlığını düzeltmek adına mücadele veriyoruz. Bu olayda,  eğer doğru ise kendisine mermi hediye edilen kadın, arkadaşının psikolojik durumunda şüphe duymalı ve kendi varlığının koruyuculuğunu kendisinin yapacağını beyan ederek tepkisini koymalıdır” 


‘BENİ ÇOK SEVİYOR DİYE’

Türkiye’de bu tür olaylarda yanlışın kadın algılamalarındaki farklılıklardan kaynaklandığına dikkat çeken Canan  Güllü, “Bu tür eylemleri yapan erkeklere beni çok seviyor düşüncesiyle tepki koymayan kadın sonunda şiddete maruz kalmaktadır”. 


ETEK BOYUNA TEPKİ KOYAN KADIN 

İngiltere’de yapılan araştırmanın şiddete maruz kalan kadınların portresi hakkında  önemli bir ayrıntıyı gösterdiğin anlatan  Güllü, “ Araştırmaya göre flört halinde kız arkadaşına ‘seni seviyorum ama eteğin kısa biraz uzatır mısın’ diyen erkeklere tepki koyan kadınların sonraki dönemlerinde şiddete maruz kalmadıkları ortaya çıkıyor.  Ancak, ‘Arkadaşım beni çok seviyor bende etek boyumu uzatayım’ diye düşünenlerin şiddete maruz kaldıkları tespit ediliyor”. 


YA BENİMSİN BAŞKA SEÇENEK YOK 

“Kadın korunacak bir mal değildir” diyen Canan Güllü,  “Kadın bir bireydir.  Birey olduğu herkes tarafından anlaşılmalı ve davranışlar ona göre şekillenmelidir. Ülkemizde yüksek oranda cereyan eden kadına karşı şiddetin temelinde de bu olay yatmaktadır. ‘Ya benimsin, başka seçenek yok’ düşüncesi vardır.  Bu tür eylemlere muhatap olan kadınları uyarıyor ve şiddetin habercisi olduğunu vurgulamak istiyorum”. 


ERKEN’İN SÖZLERİ 

Ece Erken, Rize’ye nişanlısı Davut Güloğlu’nun akrabalarını ziyarete gittiklerini anlatırken, “Davut bana Rize’de bir mermi verdi. Bunun anlamı ‘Ya öleceğim ya da sonsuza kadar onunlayım’demek. İnşallah sonsuza kadar beraber oluruz. Ben de o mermiyi ona geri verdim.







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