Kadın örgütlerden Ece Erken’e ‘mermi’ uyarısı

<p><a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">T24/ ANKARA <br /></span><br /><br />Televizyon sunucusu Ece Erken’in nişanlısı Davut Güloğlu’nun kendisine ‘mermi’ hediye edildiğini kamuoyuna duyurması, kadına yönelik şiddete karşı mücadele veren örgütlerin uyarısına neden oldu. <br /><br />Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, mermi hediyesini ‘şiddetin habercisi’ diye nitelendirdi ve “ Bu tür eylemleri yapan erkeklere ‘beni çok seviyor’ düşüncesiyle tepki koymayan kadın sonunda şiddete maruz kalmakta” dedi. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">PSİKOLOJİK DURUMUNDAN ŞÜPHE DUYMALI <br /></span><br />Federasyon olarak cinsiyet eşitliği üzerinde yıllardır çalıştıklarına dikkat çeken Güllü, “Kadınların ve erkeklerin birey olarak birbirlerini algılamaları ve geleneksel yapımızın eksik etek gördüğü kadın fikrinin yanlışlığını düzeltmek adına mücadele veriyoruz. Bu olayda, eğer doğru ise kendisine mermi hediye edilen kadın, arkadaşının psikolojik durumunda şüphe duymalı ve kendi varlığının koruyuculuğunu kendisinin yapacağını beyan ederek tepkisini koymalıdır” <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘BENİ ÇOK SEVİYOR DİYE’ <br /></span><br />Türkiye’de bu tür olaylarda yanlışın kadın algılamalarındaki farklılıklardan kaynaklandığına dikkat çeken Canan Güllü, “Bu tür eylemleri yapan erkeklere beni çok seviyor düşüncesiyle tepki koymayan kadın sonunda şiddete maruz kalmaktadır”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">ETEK BOYUNA TEPKİ KOYAN KADIN <br /></span><br />İngiltere’de yapılan araştırmanın şiddete maruz kalan kadınların portresi hakkında önemli bir ayrıntıyı gösterdiğin anlatan Güllü, “ Araştırmaya göre flört halinde kız arkadaşına ‘seni seviyorum ama eteğin kısa biraz uzatır mısın’ diyen erkeklere tepki koyan kadınların sonraki dönemlerinde şiddete maruz kalmadıkları ortaya çıkıyor. Ancak, ‘Arkadaşım beni çok seviyor bende etek boyumu uzatayım’ diye düşünenlerin şiddete maruz kaldıkları tespit ediliyor”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">YA BENİMSİN BAŞKA SEÇENEK YOK <br /></span><br />“Kadın korunacak bir mal değildir” diyen Canan Güllü, “Kadın bir bireydir. Birey olduğu herkes tarafından anlaşılmalı ve davranışlar ona göre şekillenmelidir. Ülkemizde yüksek oranda cereyan eden kadına karşı şiddetin temelinde de bu olay yatmaktadır. ‘Ya benimsin, başka seçenek yok’ düşüncesi vardır. Bu tür eylemlere muhatap olan kadınları uyarıyor ve şiddetin habercisi olduğunu vurgulamak istiyorum”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">ERKEN’İN SÖZLERİ <br /></span><br />Ece Erken, Rize’ye nişanlısı Davut Güloğlu’nun akrabalarını ziyarete gittiklerini anlatırken, “Davut bana Rize’de bir mermi verdi. Bunun anlamı ‘Ya öleceğim ya da sonsuza kadar onunlayım’demek. İnşallah sonsuza kadar beraber oluruz. Ben de o mermiyi ona geri verdim.</a></p><br /><br /><br /><br /><br /><br />