Kadın olduğum hissettirilsin istiyorum

"Çemberimde Gül Oya"daki Zarife rolüyle çıkış yapan, bugünlerde "Asi" dizisinin en asi kızını canlandıran Tuba Büyüküstün, yeni bir ilişkiye başlamak konusunda cesaretli olmadığını söyledi: "Eskiden daha cesaretliydim, artık zorlanmaya başladım yeni bir şey yaşamakta. Yaşayacağın şey geçici olmasın istiyorsun bir süre sonra. Genç kızlık dönemin bitiyor ve artık kadın olduğunu söylemek istiyorsun, kadın olduğun hissettirilsin istiyorsun. Sürekli yaşa bitir, yaşa bitir, yoruluyorsun. O yüzden zorlanıyorum."- Oyunculuğa başladıktan bir süre sonra hayat içindeki tepkilerime inanmamaya başladım. Sürekli kendimi kontrol ettiğimi fark ettim. Sonra normale döndü. Bir süre sonra oyunculuğun hayatımın vazgeçilmez bir noktasında olduğunu anladım.- Hiç düşünmedim, sorgulamadım. İlk başta istemedim ama sonra "Olur mu acaba?" diye baktığımda "Evet istiyorum" dedim. Ortamı düşünmedim. Akıntı geldi ve ben de kendimi bıraktım. Korkmadım.- Keskin geçişler olmadı. Birdenbire ünlü olmadım. Büyüdüm sadece herkes gibi. Bir de gazetelerde boy boy bikinili fotoğraflarım çıktı maalesef. Hayatımdaki tek fark bu.- Ben gerekiyor diye hiçbir zaman röportaj vermedim. Şov dünyasının içinde olmak istemedim. Bu işi keyif aldığım için yapıyorum. "Bu işi bırakayım artık" diye düşündüğüm zamanlar oldu. Seviyorum, ama kendi hayatımdan daha çok sevmiyorum. Böyle giderse daha ciddi düşünmeye başlayacağım. Boğazlı kazakla girsem denize, o zaman beni çekin. Enteresan olur çünkü... Ne yapacağım? Kaçacak mıyım? Kaçsam, kaçtı oluyor. Kaçmasam, ilgilenmedi oluyor. Şansınız yok zaten.- Hiçbir zaman herkese güvenen, fazla arkadaşı olan biri olmadım. Yalnız büyüdüğüm için arkadaşlarımı da seçerdim.- Annem "Çok fevrisin bazen, kırıcı oluyorsun" der. Fevri bir yanım var, hayat içinde de öyleyim. Bana hep "Son söylenecek şeyi ilk söylüyorsun" derler. Hiçbir şey uzasın istemem, biraz sertim galiba...- Olabilir. Bir insanla bir şey yaşıyorsanız, bu demektir ki o insanda sizin için özel bir şeyler var. Eğer o insan benim için özelse, hayatım boyunca özel kalır. Çoğu eski erkek arkadaşım hiç konuşmuyor olsak da benim için hálá çok özeldir. Ancak arkadaş olarak kalan olmadı galiba.- Ben bitirmekte çok başarılı biri değilim.- Eskiden daha cesaretliydim, artık zorlanmaya başladım yeni bir şey yaşamakta. Yaşayacağın şey geçici olmasın istiyorsun bir süre sonra... Genç kızlık dönemin bitiyor ve artık kadın olduğunu söylemek istiyorsun, kadın olduğun hissettirilsin istiyorsun. Sürekli yaşa bitir, yaşa bitir, yoruluyorsun.- Aşkın gelgitlerinden yoruldum. Çok gelgitli aşk hem çok üzüyor hem çok mutlu ediyor. Çok aşağıda ya da çok yukarıda yaşıyorsun. Bir ilişki için gerçekten acı çekmiyorsan, o ilişkide mutlu da olamıyorsun demektir. Ama ben o iniş çıkışın içinde de bir güven hissetmek istiyorum.- Sağlam durabilecek biri gerekiyor. Ne istediğini bilen, inanan biri. Ve beni inandıracak biri gerekiyor.