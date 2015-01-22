Kadın öğretmene 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis

İzmir'de geçen yerel seçimler öncesi, otobüsle geçen dönemin Başbakan'ı Tayyip Erdoğan'a el hareketi yaparak hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kadın öğretmen Kamuran Bedir, 354 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, mahkeme bu cezayı 7 bin 80 lira adli paraya çevirip hükmün açıklanmasını erteledi.

Bedir 5 yıl içinde aynı suçu işlerse bu parayı 20 eşit taksitte ödemek zorunda kalacak. Bedir 1500 lira avukatlık ile 166 lira mahkeme masrafını ise ödeyecek.