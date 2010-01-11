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Yaşam

Kadın muhabir maganda mağduru oldu

Otomobiliyle evine giden kadın muhabire trafik magandası saldırdı.

11 Ocak 2010 02:00

T24- Habertürk Muhabiri Sedef Şenkal Demir, trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada Aydoğdu Şener adlı kişinin saldırısına uğradı. Ultra Arslanlar Grubu'nun üyesi olan Şener, Demir'i saçlarından tutup otomobilinden çıkarttıktan sonra sevgilisiyle birlikte tekme tokat dövdü.

Gazete HaberTürk''de yer alan habere göre Muhabir Sedef Şenkal Demir, geçtiğimiz Cuma günü(08.01.2010) evine gitmek üzere özel otomobiliyle seyir halindeyken, Üsküdar Mahir İz Caddesi'ne geldiğinde, önünde park etmek için duran otomobili, sinyal vererek geçmek istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 GV 1608 plakalı otomobili kullanan Aydoğdu Şener, art arda korna çaldı. Ardından da Demir'in otomobilinin yanına durarak camı açtı ve beraberinde kız arkadaşı olduğu halde küfürler savurmaya başladı. Demir ise tepkisiz kalıp, yoluna devam etti.

Demir, otomobiliyle Capitol Alış Veriş Merkezi'nin önündeki trafik ışıklarına geldiğinde sağ şeritte durdu. Şener de otomobiliyle peşinden gitti ve küfürler ile ağır hakaretlerini sürdürdü. Şener,bu duruma tepki gösteren Demir'i saçlarından çekerek otomobilinden indirdi ve park halindeki bir otomobilin üzerine iterek, tekme tokat dövdü. Otomobilden inen sevgili de Demir'e tekme savurdu. İkili daha sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobile binip kaçtı.

Vücudunda kas zedelenmeleri olan Demir, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı darp raporuyla Doğancılar Polis Merkezi'ne giderek saldırgandan şikayetçi oldu.

Bir medikal firmasında çalıştığı öğrenilen Aydoğdu Şener, Cumartesi sabahı sevgilisiyle birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şener, görgü tanıklarının anlatımlarına ve MOBESE kayıtlarına rağmen suçlamayı kabul etmedi. Şener ve sevgilisi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma evrakı ise Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi.

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