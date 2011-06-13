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Politika

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 78'E YÜKSELDİ TBMM (A.A)

13 Haziran 2011 15:09

-KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 78'E YÜKSELDİ TBMM (A.A) - 13.06.2011 - Milletvekili genel seçimlerinden sonra 24. Dönem Meclisinde 78 kadın milletvekili görev yapacak.  TBMM'den kadın milletvekili sayısı bu seçimle 50'den 78'ye yükseldi. AK Parti'den 45, CHP'den 19, MHP'den 3, BDP destekli bağımsızlardan ise 11 kadın milletvekili Meclise girdi.  Partilerine göre kadın milletvekillerinin adları şöyle: AK PARTİ: Fotaş Gürkan (Adana), Fatma Salman Kotan (Ağrı), İlknur İnceöz (Aksaray), Tülay Selamoğlu (Ankara), Ülker Güzel (Ankara), Nurdan Şanlı (Ankara), Gökçen Özdoğan Enç (Antalya), Semiha Öyüş (Aydın), Tülay Babuşçu (Balıkesir), Canan Candemir Çelik (Bursa), Tülin Erkal Kara (Bursa), Nurcan Dalbudak (Denizli), Mine Lök Beyaz (Diyarbakır), Sermin Balık (Elazığ), Fazilet Dağcı Çığlık (Erzurum), Ülker Can (Eskişehir), Fatma Şahin (Gaziantep), Derya Bakbak (Gaziantep), Mihrimah Belma Satır (İstanbul), Alev Dedegil (İstanbul), Nimet Çubukçu (İstanbul), Ayşe Nur Bapçekapılı (İstanbul), Türkan Dağoğlu (İstanbul), Sevim Savaşer (İstanbul), Halide İncekara (İstanbul), Tülay Kaynarca (İstanbul), Gülay Dalyan (İstanbul), İlknur Denizli (İzmir), Nesrin Ulema (İzmir), Sevde Bayazıt Kaçar (Kahramanmaraş), Gülşen Orhan (Van), Safiye Seymenoğlu (Trabzon), Dilek Yüksel (Tokat), Özlem Yemişçi (Tekirdağ), Zeynep Armağan Uslu (Şanlıurfa), Nursuna Memecan (Sivas), Tülay Bakır (Samsun), Ayşenur İsla(Sakarya), Çiğdem Münevver Ökten (Mersin), Gönül Beki Şahkulubey (Mardin), Öznur Çalık (Malatya), Ayşe Türkmenoğlu (Konya), Gülay Samancı (Konya), Azize Sibel Gönül (Kocaeli), Pelin Gündeş Bakır (Kayseri) CHP:Emine Ülker Tarhan (Ankara), Aylin Nazlı Aka (Ankara), Gülsün Bilgehan (Ankara), Ayşe Nedret Akova (Balıkesir), Sena Kaleli (Bursa), Ayşe Eser Danışoğlu (İstanbul), Şafak Pavey (İstanbul), Fatma Nur Serter (İstanbul), Bihlun Tamaylıgil (İstanbul), Sedef Küçük (İstanbul), Melda Onur (İstanbul), Binnaz Toprak (İstanbul), Sebahat Akkiraz (İstanbul), Güldal Mumcu (İzmir), Hülya Güven (İzmir), Birgül Güler (İzmir), Dilek Akagün Yılmaz (Uşak), Sakine Öz (Manisa), Candan Yüceer (Tekirdağ)  MHP: Zühal Topçu (Ankara), Ruhsar Demiral (Eskişehir), Meral Akşener (İstanbul) BAĞIMSIZ: Ayla Akat Ata (Batman), Leyla Zana (Diyarbakır), Emine Ayna (Diyarbakır), Nursel Aydoğan (Diyarbakır), Pervin Buldan (Iğdır), Sebahat Tuncel (İstanbul), Mülkiye Birtane (Kars), Gülser Yıldırım (Mardin), Gültan Kışanak (Siirt), Selma Irmak (Şırnak), Aysel Tuğluk (Van)  24. Dönem Mecliste 5 Ayşe, 4 Tülay, 3 Ülker ve 3 Fatma isimli milletvekili bulunacak. TBMM'de geçen dönem yüzde 9 olan kadınların temsil oranı da yüzde 14'e çıktı.

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