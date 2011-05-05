-KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Haklı Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, 30 İstanbul kadın milletvekili adayı bir araya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Yerleşkesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Platformun kurucu üyelerinden Vuslat Doğan Sabancı, Ocak ayında küçük bir grupla bir araya geldiklerini belirterek, ''Amacımız, Mecliste kadınların eşit temsilini sağlamaktı. Bu küçük grup, kocaman bir grup haline geldi. Şimdi bu platformu 29 sivil toplum kuruluşu 6 basın örgütü ve yüz bini geçen destekleyeni bulunuyor'' dedi. Sabancı, birlikte çalışmaya alışık olmayan sivil toplum üyelerinin ihtiyaç için bir araya geldiklerini ifade ederek, Mecliste yüzde 20 gibi kadın temsilinin sağlanacağını ve bunun da şu anki Meclisteki kadın milletvekili sayısının 2 katına çıkacağını kaydetti. Bugünün işini yarına bırakmadan gelecek seçimde eşit temsil için çalışmalara başlanması gerektiğini anlatan Sabancı, Meclise girecek kadın milletvekilinin üzerindeki sorumluluğun büyük olduğunu ifade etti. Vuslat Doğan Sabancı, dünyadaki kadın-erkek eşitliği sorununun çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Gazeteci Meral Tamer'in moderatörlüğünde yapılan tanıtım toplantısında konuşan adaylar, Meclise girdiklerinde yapacakları projelere ilişkin bilgi vererek, kadına şiddet, eğitim ve eşitlik konularına vurgu yaptı. Toplantıya katılan CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Fatma Nur Serter, 4 yıl süresince partisinin ve kendisinin kadın hakları konusunda duyarlı olduğunu belirterek, ''Bir kadın milletvekili, sadece kadın konusuna ilgi gösterecek diye bir şey olmamalı. Ben siyasi partilerdeki kadın kolu anlayışına karşı çıkıyorum. Erkeğin, baş, kadının kol olduğu anlayışını reddediyorum. Kadına şiddet büyük bir sorun. Kadın ve erkeğin gerçek eşitlik konusunda çıkarılan her yasa yeniden incelenmeli. Türkiye'nin, kadının sevgisine ve şefkatine ihtiyacı var'' dedi. TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Meral Akşener de Mecliste kadına şiddet konusunun konuşulmasının arttığını ifade ederek, erkeğin şiddet dilinden şikayetçi olduklarını kaydetti. Bir partinin Rize Belediye Başkanının, çıkıp, terör sorununu kadın kuma almayla çözmeyi önerdiğini hatırlatan Akşener, ''O da yerinde duruyor. Bir partinin ilçe başkan yardımcısı çıktı, Facebook'ta 'Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer ya satılıktır ya kiralık' dedi, ancak Türkiye'de tek çıt çıkmadı. Bir Bakanımızın danışmanı Erzurumlu kadınlarla ilgili alaycı bir yazı yazdı yine çıt çıkmadı'' şeklinde konuştu.