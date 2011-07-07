-KADIN MİLLETVEKİLERİ İÇİN "PANTOLON" TEKLİFİ TBMM (A.A) - 07.07.2011 - AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi için İçtüzük değişikliği teklifi verdi. Meclis Başkanlığına sunulan teklifle, TBMM İçtüzüğü'nde ''kadınların tayyör'' giymesinin yanı sıra ''ceket ve pantolon giymesi''ne de imkan tanınıyor. Teklifle, İçtüzüğün ''kıyafet'' başlıklı 56. maddesindeki ''bayanlar tayyör giyerler'' şeklindeki ifadenin, ''kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler'' şeklinde değiştiriliyor. Teklifin gerekçesinde, Genel Kurul çalışmalarının zaman zaman uzun ve yorucu olduğu, bu yorucu mesai içinde özellikle kadın milletvekillerinin daha rahat kıyafetlerle çalışmalara katılımın sağlanması yönündeki taleplere işaret edilerek, ''Son dönemde İçtüzükteki kıyafete ilişkin hükümler, kadın hakları bağlamanda eleştiri konusu yapılmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda milletvekillerinin farklı kıyafet tercihlerinde bulunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır'' denildi. Kadın devlet memurlarının etek giyme zorunluluğunun mevzuat değişikliğiyle kaldırıldığı, kumaş pantolonla görevlerini yapabilmelerine imkan sağlandığı hatırlatılarak, teklifle kadın milletvekillerinin de ceket ve kumaş pantolon ile görevlerini yerine getirmelerine imkan tanındığı belirtildi. Teklifte, İçtüzükteki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirildiği'' ifade edildi.