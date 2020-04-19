Kadın meslektaşına şiddetle suçlanan doktor: Kamera görüntülerinde var, mağdur olan benim

Florya Hastanesi’nde, anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Rukiye Ekenler’i darp ettiği iddia edilen genel cerrahi uzmanı Dr. Mehmet Sadık Bingül iddiaların asılsız olduğunu, kendisinin darp edildiğini ve mağduriyet yaşadığını söyledi.

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Florya Hastanesi’nde anestezi ve reanimasyon uzmanı olan Dr. Rukiye Ekenler’i "tekme tokat dövdüğü" iddia edilen Bingül, T24''ün sorusu üzerine açıklama yaptı. Bingül yoğun bakımda yatan bir Koronavirüs hastasının tedavisine ilişkin olarak başlayan tartışmada kendisinin Ekenler’i darp etmediğini, aksine hakarete ve şiddete uğradığını söyledi.

Olayın tanığı olduğunu söyleyen ve yaşananları T24’e yazan Dr. Berna Hocaoğlu’nun iddialarını sorduğumuz Bingül şöyle yanıt verdi:

"Ben kesinlikle darp etmedim. Hatta o günden sonra kendimden şüphe ettim ve kamera görüntülerini izledim, Rukiye hanım beni darp ediyor. Fiziki temas var, koridorda sürekli beni itiyor."

Yoğun bakımda yatan bir hastaya uygulanacak tedavi konusunda anlaşamadıklarını belirten Bingül, şöyle devam etti:

"'Ben seninle uğraşamam kendi başına hallet' dedi ve yoğun bakıma doğru gitti. Neden böyle yaptığını, bizim hasta odaklı çalışmamız gerektiğini söyledim. Daha sonra Rukiye Hanım odama doğru gelerek odamın kapısını yumrukladı. Telefonla benim görüntülerimi çektiğini fark ettim. Bana hakaretler etmeye başladı. Kendisini yere atarak, etrafa bağırmaya başladı. Kamera görüntülerini izledim. Görüntülerde darp ettiğime dair hiçbir şey yok. Ben darp edildim. Beni karakola şikâyet etti. Oysa ki o, kendisini yerlere attı. Bana şizofren olduğumu söyledi. Irkçı sözler söyledi. Ben hakaret etmedim. Ben bugüne kadar hiçbir meslektaşıma hakaret etmedim."

Rukiye Ekenler