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Yaşam

KADIN LİDERLİK ÖDÜLÜ AYNUR BEKTAŞ'IN İSTANBUL (A.A)

07 Mayıs 2011 02:36

-KADIN LİDERLİK ÖDÜLÜ AYNUR BEKTAŞ'IN İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - İstanbul'da düzenlenen Küresel Kadın Zirvesi kapsamında verilen Türkiye Kadın Liderlik Ödülü, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş'ın oldu. Zirve kapsamında, oturum başkanlığını International Herald Tribune (Fransa) Genel Yayın Yönetmeni Alison Smale'nin yaptığı First Leydiler Forumu gerçekleştirildi. Forumda konuşan Malezya First Leydisi Datin Paduka Suri Rosmah Mansor, kadınların desteklenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, programlarına kadın ve çocuklar kadar erkekleri de dahil ettiklerini anlattı. Mansor, ''Erkeklerle mücadele etmek zorundayız. Onun için bir Kadın İşleri Bakanlığı kurduk. Bakanımız da gerçekten bununla baş etmeye çalışıyor'' dedi. Namibya First Leydisi Penehupifo Pohamba da ülkesinin çok sayıda sorunla mücadele etmek zorunda olduğunu belirterek, hükümetin, kadınların sorunlarının çözümüne destek olmaya çalıştığını söyledi. Forumun ardından basına kapalı verilen Küresel Kadın Liderlik Ödülleri Gala Yemeği'nde, Türkiye Kadın Liderlik Ödülü'nün, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş'a sunulduğu bildirildi.

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