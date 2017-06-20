Kadın liderden oluşan 'Foundation 500' listesi açıklandı

Gelişmekte olan ülkelerden 500 kadın lidere yer verilen Foundation 500 listesi açıklandı.

H&M Vakfı ve uluslararası yardım kuruluşu CARE sponsorluğunda düzenlenen liste, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden bir tanesi olan Kadınların Güçlendirilmesi ve Cinsiyet Eşitliği’ne ulaşmak amacını taşıyor. Fortune dergisi tarafından yayınlanan ünlü Fortune 500 listesine gönderme yapılan listenin diğer amaçları arasında kadınların iş dünyasında güçlendirilmesi, yoksulluğa karşı mücadelede vermek de yer alıyor.



H&M Vakfı ve CARE kadınları güçlendirmenin yoksulluk döngüsünü kırmak ve ekonomik gelişme yaratmak için en etkili yollardan biri olduğu mesajını veriyor, nüfusun çok önemli bir kısmı tüm potansiyelini gerçekleştiremediğinde tüm ekonomik sistem kaybediyor.



Çağımızın kahramanı girişimci olduğunu söyleyen H&M Vakfı Genel Müdürü Diana Amini, “Önümüzdeki yıllarda yaklaşık 1 milyar kadın iş gücüne katılacak. Bunların çoğunluğu girişimcilik yoluyla iş gücüne dahil olacak. Ama örneğini görmediğiniz bir şey olamazsınız. Kadınları çok nadiren iş dergilerinin kapaklarında görüyoruz. En son bir kadının Fortune dergisinin kapağında yer aldığı yıl, Ekim 2014. Foundation 500 ile bir liderin nasıl görüneceğini yeniden tanımlamak istedik.’’ dedi.



Foundation 500 listesi, Fildişi Sahili’ndeki ilk otobüs şirketinin sahibi, Endonezya’da yükselen bir şirketin CEO’su, Peru’daki tarım örgütünün başkanı gibi isimlerden oluşuyor.



İngiliz/Sudanlı süpermodel, girişimci ve H&M Vakfı Elçisi Alek Wek, ”Sıfır imtiyazla doğan, Foundation 500’de yer alan bu kadınlar, en çetin girişim koşullarında kendi servetlerini yarattılar. Ama çoğu zaman hikayeleri anlatılmıyor. Ben, Güney Sudan’da büyürken iş dergilerinin kapağında böyle kadınlar görmek isterdim.’’ diyor.



Foundation 500, H&M Vakfı ve CARE ortaklığında 2014 yılında gerçekleştirilen Kadınları Girişim Yaratılması ile Güçlendirme programından elde edilen öğrenimlerle yaratıldı. Programda yer alan kadınlar Foundation 500’de de yer alıyorlar. Program ilk etabında Burundi, Fildişi Sahili, Guatemala, Endonezya, Ürdün, Nepal, Peru, Filipinler, Sierra Leone, Sri Lanka, Yemen ve Zambiya’da 100 binden fazla kadına ulaştı. Burundi’de programda yer alan kadınların gelirleri ortalamada yüzde 202.8, en düşükte yüzde 104, en yüksek olarak da yüzde 401 artış gösterdi. Gösterilen başarı sonrası program üç yıl daha uzatıldı.



H&M Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve H&M CEO’su Karl Johan Persson Kadın Güçlendirilmesi ve Cinsiyet Eşitliği’ne ulaşmak istiyorsak şimdi harekete geçme zamanı olduğunu belirterek, “2014-2020 yılları arasında H&M Vakfı gelişmekte olan pazarlardan kadın girişimcilere işlerini başlatmak ve büyütmek için 120 milyon İsveç kronu (14 milyon dolar / 12 milyon euro) fon ayırdı. “ dedi. (DHA)





