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Ekonomi

Kadın kazağı geçen ay fiyatı en çok artan ürün oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da geçen ay kadın kazak fiyatı yüzde 66.97 arttı.

03 Kasım 2008 02:00

İTO, ekim ayında ve yıllık bazda İstanbul’da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.

Geçen ay giyim harcamaları grubunda kış sezonuna ait yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi nedeniyle kadın kazağı yüzde 66.97 artış oranıyla fiyatı en fazla artan ürün olurken, bunu yüzde 53.72 ile kadın elbisesi, yüzde 51.17 ile çocuk paltosu ve yüzde 46.56 ile erkek süveteri izledi.

Geçen ay itibariyle yıllık bazda gıda harcamaları grubunda yer alan mercimek, ürün azlığına bağlı olarak yüzde 78.25 ile fiyatı en fazla artış gösteren gıda olurken, yıllık bazda bulgurun fiyatı yüzde 71.04, balığın fiyatı yüzde 62.56, pirincin fiyatı ise yüzde 55.38 oranında arttı.

Fiyatı düşenler de var

Mevsimsel artışa bağlı olarak elma yüzde 10.71 oranındaki düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Elmayı, yüzde 10.06 ile fındık, yüzde 9.31 ile havuç ve yüzde 9.17 ile maç giriş fiyatı izledi.

Yıllık bazda, boğaz köprüleri geçiş ücreti yüzde 30.67 ile bir önceki yılın aynı ayına göre fiyatı en fazla azalış gösteren hizmet oldu.

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