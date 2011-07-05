Kadın işçilerin katili doğaymış!

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İstanbul'da 2009 yılındaki sel felaketinde servis aracında mahsur kalarak hayatını kaybeden 8 kadın işçinin ölümüyle ilgili dava Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Esas hakkındaki mütaalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Pameks Tekstil’in sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu ve İdare Müdürü Ferit Göncü'nün, olayın oluşumunu engellemek amacıyla önlem almadıkları gerekçesiyle ''taksirle adam öldürmek'' suçundan cezalandırılmalarını istedi.Savcı, mahkeme heyetinin adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde, kamu vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde karar vermesi gerektiğini bildirdi, ayrıca karar verilirken bilirkişi raporlarının etkisi altında kalma yükümlülüğünün olmadığını söyledi.Mahkeme Başkanı, dosyaya giren 3. Raporda, işçilerin ölümünde doğal afetin 8'de 4, İşyeri Sahibi’nin 8'de 3, İdare Müdürü Göncü'nün ise 8'de 1 oranında kusurlu olduğunun bildirildiğini söyledi.Duruşma sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.8 işçinin ölümünden sorumlu tutulan 3 sanığın 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.