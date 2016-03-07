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Kadın işçi "Benim ömrümden al ona ver" dedi, Erdoğan ağladı

"Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var..."

07 Mart 2016 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla katıldığı toplantıda Hatice Güngör adlı bir kadın işçinin okuduğu mektuptaki "Benim ömrümden al ona ver" duası sonrası ağladı.

Güngör mektubunda, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım sizi çok seviyor ve çok değer veriyoruz. Mektubumdaki duamı tekrar etmek istiyorum. Allah'ım Cumhurbaşkanımıza hayırlı, uzun ömür ver. Hizmetlerini tamamlamasını nasip et. Ülkemizin, insanlığın ve İslam aleminin ona ihtiyacı var. Şayet buna ömrü vefa etmeyecekse ve benim ömrüm var ise Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annenizin ak sütü gibi helal olsun.

Benim iki tane yavrum var. Onlara herkes annelik yapabilir ama güzel yurduma, İslam'a, insanlığa herkes güzel hizmet edemez. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Allahıma şükürler olsun ki mektubumu Rabbim sizlere doğrudan okumamı nasip etti."

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