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Dünya
Deutsche Welle

Kadın imamlı liberal cami Berlin’de açıldı

Almanya’daki cami dernekleri bugüne kadar muhafazakar göçmenlerin organize olduğu kurumlardı

16 Haziran 2017 21:52

Kadın hakları savunucusu Seyran Ateş’in başını çektiği bir grup, Almanya’nın başkenti Berlin’de liberal Müslümanlar için bir cami açtı. İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nde kadınlar ve erkekler birlikte ibadet edip vaaz veriyor. Caminin kapıları Sünnilere, Şiilere ve diğer Müslüman mezheplere açık. Kadınların namaz kılarken başını örtme zorunluluğu yok. Projeyi kamuoyuna tanıtan Ateş, Almanya’daki cami cemaatlerinde kadın olarak ayrımcılığa uğradığını hissettiğini ve bu nedenle böyle bir cami açma yolunu seçtiğini belirtti ve “Biz liberaller daha görünür olmak zorundayız” şeklinde konuştu. Projenin ortaklarından Freiburglu İslam bilimci Abdel-Hakim Ourghi de, bu camiinin “Müslümanların kendilerini yeniden tanımlamaları için bir imkan” yarattığını söyledi.

Türkiye kökenli avukat ve yazar Seyran Ateş, proje için Berlin’in Moabit semtindeki bir Protestan kilisesinden bir mekân kiralamış. Ancak hedefi orta vadede, kendi cami binasına sahip olabilmek. Köln kentinde de 2012 yılında kurulan Ren Bölgesi Müslüman Cemaati de, bir Protestan kilisesinin çatısı altında ibadet ediyor. 1970’li yılların sonunda Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçen İslam bilimci Rabeya Müller de, bu cemaatin kadın imamı.

Seyran Ateş, caminin açılışına paralel olarak “Selam, Frau Imamin” (“Selam, İmam Hanım”) adlı bir de kitap yayınladı. Ateş kitabında, Alman İslam Konferansı'nın, "İslamı yorumlama konusunda önceliği” Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gibi İslami kuruluşlara vermesini eleştiriyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, AÜ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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