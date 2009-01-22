Kadın illüzyonist su tankında boğuluyordu

Alman Pro7 kanalında canlı yayınlanan bir şov programında, su tankının içinden kendi imkanlarıyla çıkmayı denemeyi planlayan kadın illüzyonist ölümden döndü. Amila adlı 26 yaşındaki kadın illüzyonistin içine girdiği tank yavaşça suyla dolmaya başladı.İnanılmaz şovlara imza atan illüzyonist Uri Geller'e atfen 'The Next Uri Geller' (Bir Sonraki Uri Geller) adlı programda yaşanan olayda, cam tank içindeki su yavaşça yükselmeye başladı. Amila tankın içinde elindeki gerekli ekipmanla duruyordu ancak bir süre sonra işler ters gitmeye başladı.Sonunda tank tamamen su ile doldu ve Amila 25 saniye kadar içi tamamen su ile dolu tankın içinde hapis kaldı.Boğulmamak için gereken işlemi yapmak üzere iki kere girişimde bulunan Amila, kapının açılması için girmesi gereken 4 numaradan yalnızca ikisini doğru girdi.Program asistanının tankı kırması ve kilidi açma çabalarıyla nefes almayı başaran Amila büyük bir şok yaşadı.