T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadın illüzyonist su tankında boğuluyordu

Kadın illüzyonist canlı yayında su tankının içinde neredeyse ölüyordu. Su tankını asistanları açınca son anda kurtuldu

22 Ocak 2009 02:00

Kadın illüzyonist canlı yayında su tankının içinde neredeyse ölüyordu. Su tankını asistanları açınca son anda kurtuldu

Kadın illüzyonistin zor anları - VİDEO

Alman Pro7 kanalında canlı yayınlanan bir şov programında, su tankının içinden kendi imkanlarıyla çıkmayı denemeyi planlayan kadın illüzyonist ölümden döndü. Amila adlı 26 yaşındaki kadın illüzyonistin içine girdiği tank yavaşça suyla dolmaya başladı.

İnanılmaz şovlara imza atan illüzyonist Uri Geller'e atfen 'The Next Uri Geller' (Bir Sonraki Uri Geller) adlı programda yaşanan olayda, cam tank içindeki su yavaşça yükselmeye başladı. Amila tankın içinde elindeki gerekli ekipmanla duruyordu ancak bir süre sonra işler ters gitmeye başladı.

Sonunda tank tamamen su ile doldu ve Amila 25 saniye kadar içi tamamen su ile dolu tankın içinde hapis kaldı.

Boğulmamak için gereken işlemi yapmak üzere iki kere girişimde bulunan Amila, kapının açılması için girmesi gereken 4 numaradan yalnızca ikisini doğru girdi.


Program asistanının tankı kırması ve kilidi açma çabalarıyla nefes almayı başaran Amila büyük bir şok yaşadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24