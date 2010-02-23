Kadın hastalıkları da burun kanaması yapar

T24 - Burun kanamasına yol açan pek çok neden var. Ama bazı kanamaların kadınlara özgü hastalıklardan kaynaklandığını ve kimi kadınlarda âdet dönemi öncesinde burun kanamasına rastlandığını bilmiyoruz. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler. Habertürk gazetesi Ceyda Erenoğlu'nun haberi.



Her yıl 100 kişiden 10'u burun kanaması problemiyle karşı karşıya kalıyor ve bunların ancak yüzde 10'nu doktora başvuracak kadar yoğun kanama yaşıyor. Surp Agop Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seçil Totan, "Burun kanamasının çok sayıda nedeni olabilir" diyor ve buruna darbe gelmesinden tutun da içini kurcalamaya, kuvvetli sümkürmeden sıcak çarpmasına yüksek tansiyondan kan sulandırıcı ilaç kullanımına, gebelikteki hormonal değişikliklerden sinüzite, burun ve sinüs tümörlerinden geniz tümörüne kadar pek çok nedenin burunda kanama meydana getirebileceğini söylüyor.



Âdet öncesi görülür



"Bazı kadınların âdet kanamaları öncesinde burunları kanar" diyen Op. Dr. Seçil Totan, bunun 3 nedeni olduğuna dikkat çekiyor: "Endometriosis, rahim içini örten zar tabakasının olması gereken yerin dışında (yumurtalıklar, karın içi, akciğer, deri, beyin vb.) bulunmasına değiniyor. Bu tabakanın burun içinde yer aldığı kadınlarda nadir de olsa östrojen hormon değişikliklerinde, özellikle âdet öncesi dönemde rahim içinden gerçekleşen kanamaya benzeyen burun kanamaları oluyor. Bunun dışında kadınların âdet dönemlerinde, hormonlarındaki farklılıklara bağlı olarak pıhtılaşma fonksiyonlarında değişiklikler olur. Bu durum âdet döneminde kadınların karşısına ciltte morarmalar, aşırı menstrüel kanama ve burun kanamsı olarak çıkabilir. Ayrıca âdet dönemlerinde artan östrojen seviyesi, özellikle geniz bölgesindeki mukozada kızarma ve şişmeye yol açarak, burun kanamasına zemin oluşturur. Bu duruma daha yumurtlamanın hemen öncesinde östrojen en yüksek seviyedeyken rastlanır.





Kanadığında ne yapmalı





-Burun kanaması durumunda ilk yapılması gereken, her 2 burun kanadını baş ve işaret parmaklarıyla tutup 5 dakika boyunca eli hiç kaldırmadan sıkmaktır.





- Küçük parmak büyüklüğünde bir pamuk parçasını damar büzücü burun spreyi ile ıslatıp kanayan tarafa burun ön kısmından yerleştirip sonrasında burnu 5 dakika boyunca sıkmak daha etkili olacaktır.





- Burnu kanayan kişi dik oturmalı, boynunu sıkan kravat, kazak, gömlek yakası, boyunlu kazak vb. çıkarılmalı.





- Durum kontrol altına alındıktan sonra kişinin tansiyonu ölçülmeli ve yüksekse tansiyon düşürücü ilaç verilmelidir.





- Eğer olay sıcakta kalmaya bağlıysa kişi serin ve gölge bir alana alınıp bol su içmesi sağlanmalıdır.





- Tüm bu önlemlere rağmen kanama devam ediyorsa, zaman kaybetmeden bir hastanenin acil servisine başvurulmalıdır.