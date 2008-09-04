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Yaşam

Kadın haklarına sahip çıkmak dindarlığın gereği

Kadınların toplum hayatında ve camilerde daha fazla yer almalarını isteyen Diyanet İşleri Başkanı, kadın haklarına sahip çıkmanın dindarlığın gereği olduğunu

04 Eylül 2008 03:00



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, sık sık gündeme getirilen kadın hakları ile ilgili eleştirilere cevap verdi.
Kadınların  hem toplum hayatında hem de camilerde daha fazla yer almalarını isteyen Bardakoğlu, kadın haklarına sahip çıkmanın dindarlığın gereği olduğunu söyledi.

Kadın hakları ihlallerini ciddi sorunlardan biri olarak değerlendiren Bardakoğlu, "Nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Avrupa'ya gidiyoruz hep erkekler var, kadınlar nerede, evde. Onlarla toplantı yaptım, 30 yıl önceki halleri ile geldiler. Yurtdışına bayan görevli göndermeye başladık. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz bu konuda." diye konuştu.
Ayrımcılığı önlemek amacıyla aile büroları, kadın, gençlik çalışma masaları kurduklarını belirten başkan, bayanlardan oluşan dini musiki korosu oluşturduklarını dile gitirdi. Kadın vaiz sayısını artıracaklarını anlatan Ali Bardakoğlu, "Her ilde ve büyük ilçelerde bayan vaiz sayısı fazla olsun istiyoruz." dedi.
Birçok kadın örgütüyle yaptıkları toplantı sonrasında iki çalışma planı ortaya çıkardıklarını beliren Bardakoğlu, bunları, kadınlarla ilgili olumsuz olaylarda dinin onaylayıcı rolünü ortadan kaldırmak ve dinin kadınlara da erkekler gibi aynı hakları verdiğini söylemek şeklinde sıraladı.

 

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