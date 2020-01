Kadın girişimcinin hobisi işi oldu

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta 57 yaşındaki Rabia Daşçı, hobi olarak başladığı batik tekniği ile kumaş boyamada kendi tekniğini geliştirerek atölye açtı. Daşçı, Tokat İş Geliştirme Merkezi\'nde (İŞGEM) kurduğu işletmede ürettiği ürünleri Türkiye\'de birçok ile pazarlıyor. Arap ülkelerine ürün göndermek için hazırlık yapıyor.

Tokat\'ta yalnız yaşayan Rabia Daşçı, 1990 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tekstil Maskı Meslek Yüksek Okulu\'nu bitirdikten sonra 10 yıl boyunca serigrafi sistemi ile özel firmalara kalıp hazırladı. Fakat teknolojinin gelişmesi ve kalıpların bilgisayar ortamında hazırlanması nedeniyle yeni sipariş alamamaya başladı. Kent merkezinde kendi evinde hobi olarak batik tekniği ile kumaş boyamaya merak saldı. Kısa süre sonra kumaş boyamada yeni bir teknik geliştiren Daşçı, KOSGEB kredisiyle birlikte toplam 20 bin lira sermayeyle İŞGEM\'de yer kiralayarak burada elbise, pantolon, fular, ponponlu bandana gibi birçok aksesuar ve kıyafet üretmeye başladı. Yaptığı ürünleri Türkiye\'de birçok ile pazarlayan Daşçı, Arap ülkelerine de ürün göndermek için aracılar vasıtasıyla görüşmelere başladı. Daşçı\'nın kısa sürede yıllık cirosu 100 bin liraya yükseldi.

\"KENDİME HAS TEKNİK BULDUM\"

Eğitimini tamamladıktan sonra Tokat\'ta 10 yıl boyunca yazmacılar için kalıp hazırladığını fakat teknolojinin gelişmesi ile yazma fabrikalarının açılmasından sonra yeni bir arayış içine girdiğini söyleyen Rabia Daşçı, şunları söyledi:

\"Deneme yanılma yoluyla neler yapabilirimin peşine düşerek denedim. Piyasada mesleki okullardaki kitaplarda okutulan bağlama ve bal mumu batiğin haricinde kendime has bir teknik buldum. Bunu söylemekten çok mutluyum. 2014 yılına kadar hobi olarak kendi evimin yanında küçük bir atölyeye çevirdiğim dairede bir süre çalıştım. Daha sonra KOSGEB desteği aklıma gelerek girişimcilik sertifikasını aldım. Bu destekten yararlanmak istedim. İŞGEM\'de böyle dükkanların olduğunu öğrenerek buraya taşınmaya karar verdim. 70\'er metrekareden iki dükkan kullanıyorum. Bir tarafta boyama kısmı var, bir tarafta da boyadığım ürünlerin şal, fular, elbiseye dönüş kısmını yaptığım yer var. Elbise, şal, fular, bandana yani pamuklu olmak kaydıyla her türlü ürün yapılabilir. Şimdiye kadar genelde yaz dönemine yönelik ürünler yapıyordum ama kışlık ürünler yapmaya da çalışıyorum. Ceket ve kaban gibi denemeler yapacağım bu kış döneminde, inşallah başarılı olurum.\"

\"EV KADINLARINA İŞ İMKANI SAĞLIYOR\"

Askılı kadın elbiselerinden artan parçaları değerlendirerek, fular yaptığını ve ev kadınlarına da dikiş işleri vererek ev ekonomilerine katkı sağlamalarında yardımcı olduğunu söyleyen Daşçı şöyle konuştu;

\"Askılı elbiselerin yan tarafından artan parça var. Bu parçaları atmaya kıyamadığım için biriktirdim bir dönem. Sonrasında böyle bir ürün haline getirdim. Fakat o kadar büyük talep aldı ki artık büyük parçalarla bu ürün için boyama yapıyorum. Bunların kenarlarını da kıvırmasını başka bir hanım makineyle yapıyor. Daha sonra getiriyoruz yeniden atölyeye renklerine karar veriyoruz, malzemesini hazırlıyoruz hanımlara götürüyoruz. Onlar da kenarlarını yapıyorlar. Ciddi paralar da kazanıyorlar. Biz de memnunuz. Burada az elemanla çalışıyoruz ama düşünüldüğü zaman yaklaşık 10-15 kişilik bir ekibiz.\"

\"EL EMEĞİ GÖZ NURU\"

Ürettikleri ürünleri özelliğinin el emeği olduğunu ifade eden Daşcı, \"Özelliği tamamının elle yapılıyor olması. Gerek dışarıda hanımlara yaptırdığım kısmı, gerek burada boyamadan tutun her safhası elle yapılıyor. Yani bu yabancı ülkelerde de talep alan bir şey. Biliyorsunuz bir geriye dönüş var. Polyester kumaşlardan sonra pamuğa ayrı bir ilgi var. Özellikle yazlık ürünler olunca pamuk en güzeli, en serin tutanı, en sağlıklısı. Sağlık söz konusu olduğunda organiğe ciddi bir geri dönüş var. Bu bizim alanımızda da kendini gösteriyor\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI