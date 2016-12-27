"Kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" sözüne beraat

Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılamaktan hakkında dava açılan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından, "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi yüz sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" dediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı.