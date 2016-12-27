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Spor

"Kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" sözüne beraat

İbrahim Hacıosmanoğlu, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti

27 Aralık 2016 14:32

Halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılamaktan hakkında dava açılan eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz sezon oynanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından, "Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi yüz sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım" dediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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