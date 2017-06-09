T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadın gazeteciye cinsiyetçi hakaret eden David Moyes'e ceza!

İskoç teknik adam, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 30 bin sterlinlik para cezasına çarptırıldı

09 Haziran 2017 18:29

İngiltere Premier Lig’de küme düşen Sunderland’in İskoç menajeri David Moyes, kadın gazeteci Vicki Sparks’a yönelik; “Kadın olmasaydın tokatlanabilirdin” sözleri nedeniyle 30 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Bir dönem Manchester United ve Real Sociedad’ı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktör, söz konusu hakareti evlerinde 0-0 berabere kaldıkları Burnley maçından sonra etmişti. Gazeteci Vicky Sparks, Sunderland’in eski menajerine, “Başarısız sonuçlardan dolayı kulüp başkanının baskısını üzerinizde hissediyor musunuz?” diye sormuş, İskoç menajer de bu soru üzerine söz konusu cevabı vermişti.

Moyes, bu açıklamasından sonra gazeteci Vicki Sparks’tan özür dilemiş ve özrü kabul edilmişti. İskoç menajer bu sözlerin ağzından bir anda döküldüğünü, maçtaki puan kayıpları sebebiyle sinirli ve gergin olduğunu sözlerine eklemişti ancak İngiltere Futbol Federasyonu bu açıklamayı dikkate almadı ve teknik adamı 30 bin sterlinlik para cezasına çarptırdı.

ETİKETLER

David MoyescinsiyetçihakaretcezaSunderlandManchester UnitedReal Sociedad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24