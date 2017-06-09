Kadın gazeteciye cinsiyetçi hakaret eden David Moyes'e ceza!

İngiltere Premier Lig’de küme düşen Sunderland’in İskoç menajeri David Moyes, kadın gazeteci Vicki Sparks’a yönelik; “Kadın olmasaydın tokatlanabilirdin” sözleri nedeniyle 30 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Bir dönem Manchester United ve Real Sociedad’ı da çalıştıran 54 yaşındaki teknik direktör, söz konusu hakareti evlerinde 0-0 berabere kaldıkları Burnley maçından sonra etmişti. Gazeteci Vicky Sparks, Sunderland’in eski menajerine, “Başarısız sonuçlardan dolayı kulüp başkanının baskısını üzerinizde hissediyor musunuz?” diye sormuş, İskoç menajer de bu soru üzerine söz konusu cevabı vermişti.

Moyes, bu açıklamasından sonra gazeteci Vicki Sparks’tan özür dilemiş ve özrü kabul edilmişti. İskoç menajer bu sözlerin ağzından bir anda döküldüğünü, maçtaki puan kayıpları sebebiyle sinirli ve gergin olduğunu sözlerine eklemişti ancak İngiltere Futbol Federasyonu bu açıklamayı dikkate almadı ve teknik adamı 30 bin sterlinlik para cezasına çarptırdı.