Kadın gazetecilere küfür eden vekil: Şaka yaptım

Meclis Genel Kurulu'nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e küfür etmesiyle gündeme gelen AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, bu kez parlamentoda görev yapan kadın gazetecilere küfür etti.

Meclis bahçesindeki koltuklarda uyurken çekilen fotoğrafları bugün basında yer alan Zeyid Aslan, karşılaştığı 4 kadın gazeteciye hakaret etti.

Bunun üzerine gazeteciler, durumu AKP grup başkanvekillerine iletti. Zeyid Aslan, kendisini "Şaka yaptım, ciddiye mi almışlar" diye savundu.

Konuya ilişkin AA'ya da bir açıklama yapan Aslan, gazetecilerle aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Gazetecilere 'Meclis'te insanların doğal hallerini çekip yayınlamak bir ahlaksızlıktır' dedim. 'Ben de sizin doğal hallerinizi çekip internetten yayınlamasam doğru olur mu' dedim. 'Oturup sizin bacak aranızı da çeksem yayınlasam bu doğru olur mu' dedim, 'bu ahlaksızlık değil mi' dedim.

Söylediğim bu. Bunun ahlaksızlık olduğunu ben söylüyorum. Böyle yazmak istemişler, öyle yazmışlar. Ne yapayım ben? Yalanlayacak halim kalmadı. Adımız çıkmış zaten beşe. Ne söylerseniz söyleyin kimseyi inandıracak halimiz yok."

CHP'li kadın milletvekilleri de bir basın toplantısı düzenleyerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in, parlamento muhabiri kadınlara yönelik sözleri nedeniyle AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'a kayıtsız kalmamasını istedi.

Genel Kurul'da gerginlik

Aslan'ın bu sözleri Meclis Genel Kurulu'nda da gerginliğe neden oldu. Genel Kurul'da söz alan Aslan, gazetecilere yönelik sözleriyle ilgili kendini savundu. "Öncelikle yayınlanan bu fotoğraf nedeniyle tepki göstermenizi beklerdim" diyen Aslan, "Ben bir örnek verdim, o örnek şık kaçmamış olabilir" ifadelerini kullandı.

Aslan ayrıca, kendisini eleştiren milletvekillerine "Kadınlara hakaret edilirken savunuyorsunuz da polislere küfür edilirken neden savunmuyorsunuz" şeklinde karşılık verdi.

Aslan'dan sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Belma Satır,

"Aslan'ın kadın basın mensuplarına yönelik ifadelerinin kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Satır'ın "Şahsım ve AK Parti adına bu sözleri şiddetle reddediyorum" sözleri de muhalefet tarafından alkışlandı.

Alkışlamanın uzun sürmesine sinirlenen Zeyid Aslan'ın muhalefet sıralarına yürümesi Genel Kurul'da gerilimin artmasına neden oldu. AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.

Gerilimin düşmemesi üzerine oturuma ara verildi.

Bakan Şahin'den kınama

Aslan'a bir tepki de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'den geldi. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün internete yansıyan ve bir milletvekilinin kadın gazetecilere söylediği cümleler ile ilgili olarak şunu belirtmek isterim ki nedeni, gerekçesi ne olursa olsun ilke olarak yanlışa yanlış demek gerekir. Görevi haber yapmak olan kadın gazetecilere sarf edilen sözleri ve kullanılan üslubu, bir kadın, bir anne ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak kınadığımı belirtmek istiyorum. İnsanlar düşüncelerini birçok yol ve üslupile ifade edebilirler. Aslolan, düşüncenin en temiz, en nezih ve en etkili kelimeleri seçerek nezaketle aktarılmasıdır."