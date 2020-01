Kadın gazeteciler Ö.C. davasının takipçisi

Kadın gazeteciler, Sakarya'da 14 yaşındaki Ö.C.'ye cinsel istismardan 34 kişinin yargılancağı ve yarın ilk kez hakim karşısına çıkacağı davanın takipçisi olacaklarını açıklayan bir metin yayımladı.

Metin, destek vereceği düşünülen bütün kadın gazetecileri temsilen kaleme alındı.

"Bizler, her gün gazetelerde, internette okuduğunuz ya da televizyonda izlediğiniz kadına yönelik fiziksel/duygusal/cinsel şiddet haberlerini yayıma/yayına hazırlayan kadın gazetecileriz."

"Mesleğimiz, toplumda yaşanan mağduriyetleri ifşa etmek. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Katledilen, tecavüz ve taciz edilen onlarca kadının ve kız çocuğunun haberlerini kalemimiz döndüğünce sizlere aktarıyoruz. Ancak istisnasız her haberde yüreğimiz biraz daha parçalanıyor."

"Bu ülkede hala binlerce kadın, erkek şiddetiyle öldürülüyor. Cinsel şiddetle ölmekten beter hale getirilen, çetelesini tutmakta zorlandığımız sayısız hemcinsimiz ise hayata tutunma mücadelesi veriyor. Bu vahim tablo içinde, caydırıcı olmak yerine mağdurun aleyhine korkunç kararlar veren erkek egemen yargı hepimizi dehşete düşürmeye devam ediyor."

"Haksız tahrik ve iyi hal indirimlerine tabi tutulan katiller, tecavüzcüler serbest bırakılıyor. Cinsel istismar kurbanı kız çocuklarında "rıza" aranıyor. Yaşadıkları travmalar adalet duygusundan yoksun kararlarla katmerlenen mağdurlar ile beraber, yazıp çizdiğimiz her haber bizlere de ayrı bir travma yaşatıyor. Tanığı olduğumuz her cinayet, her taciz, her tecavüz bizleri geri dönüşü olmayan bir umutsuzluğun içine sürüklüyor."

"Hepimizi çileden çıkartan tüm olumsuzluklara rağmen, hayat karartan utanç verici felaketlerin yinelenmemesi adına kamuoyu baskısı yaratmak için haber yapmaya elbette devam ediyoruz."

"Bu kapsamda, kadının insan hakları konusunda hissettiğimiz sorumluluk çerçevesinde, Sakarya'da cinsel istismar kurbanı 14 yaşındaki kız çocuğunun davasını yakından takip edeceğimizi duyurmak isteriz."

"Bizler, kadın gazeteciler olarak, mesleğimizi yerine getirdiğimiz müddetçe şiddete, cinsel istismara, tecavüze maruz kalan, öldürülen kız kardeşlerimizin davalarının sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

İmzacılar: Burcu Karakaş, Mine Tuduk, Müjgan Halis, Nilay Vardar, Çiçek Tahaoğlu, Elif İnce, Selin Asker, Semra Pelek, Burcu Aktaş, Ezgi Başaran, Melis Apaydın, Burcu Aydındağ, Fersun Yelken, Miraç Zeynep Özkartal, Pınar Aktaş, Öznur Turalıoğlu, Zeynep Karamustafa, Umay Aktaş Salman, Nazan Özcan, Evrim Kepenek, Kübra Akalın, Pınar Yurtsever, Öznur Kaymak, Ceyda Ulukaya, Arzu Demir, Ruken Tuncel, Ayça Söylemez, Bilge Eser, Bahar Çuhadar, Elif Ekinci, Beril Eski. (bianet.org)