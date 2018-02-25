Kadın futbolculardan asker selamı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - TÜRKİYE Kadınlar 3\'üncü Lig futbol maçında sporcular gollerden sonra asker selamı verdi.

Türkiye Kadınlar 3\'üncü Futbol Ligi 14\'üncü Grup\'un son maçında Yeni Burdurspor sahasında Konya Pema Koleji Gençlik ve Spor\'u konuk etti. Gazi Atatürk Stadı\'nda oynanan maçı Niyazi Tokcan, Lütfi Oral ve Merve Özdemir hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı Konya Pema Koleji Gençlik ve Spor 9-0 kazandı.

Kadın futbolcuların gollerden sonra tribünlere dönerek asker selamı vermesi büyük alkış aldı. Tüm takım maç sonunda da tribünlere yine asker selamı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maçtan detay

- Asker selamı veren kadın futbolcular

(FOTOĞRAFLI)