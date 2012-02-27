Kadın futbolcular birbirine girdi

T24- Türkiye Kadınlar 2’nci Futbol Ligi Güneydoğu Anadolu grubunda dün Elazığ’da oynanan Elazığ Hedefspor-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi maçında çıkan olaylar sonucunda, konuk takımdan 7 futbolcunun çeşitli yerlerinden yaralanarak rapor aldıkları bildirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Filiz Atay, sözlü ve fiziki saldırıya uğradıklarını ifade ederek, "Siyasi içerikli sözlü saldırılara maruz kaldık. Hakkımızı arayacağız" dedi.

Milliyet'in haberine göre, Filiz Elazığ Atatürk Stadyumu Sentetik çim sahada Elazığ Hedefspor ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesispor arasında dün oynanan karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Olayların büyümesinin ardından her iki takımın kadın futbolcuları birbirine girince, hakem Celalettin Lütfü Bektaş Diyarbakır temsilcisinden 5, Hedefspor’dan ise 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Maçın tatil edilmesinin ardından Diyarbakır’a dönen Büyükşehir Belediyesispor ekibi basın açıklaması yaptı. Sümer Park’ta yapılan basın açıklamasına katılan futbolculardan 16 yaşındaki Devran Görmez ve 14 yaşındaki Hividar Ödüngit’in ayaklarının alçıya alındığı görüldü. Çıkan kavgada Diyarbakır ekibinden 7, Elazığ ekibinden ise 6 futbolcunun çeşitli yerlerinden yaralanıp Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan iki takımın 13 futbolcusuna değişik sürelerde iş göremez raporu verildiği bildirildi.

Filiz Atay: Maç sırasında saldırıya uğradık



Maç sırasında saldırıya uğradıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesispor Teknik Direktörü Filiz Atay, konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazda bulunacaklarını söyledi. Elazığ’da çok kötü şeyler yaşadıklarını ifade eden Filiz Atay, "Sözlü ve fiili saldırılara maruz kaldık. İlk yarıda hakemin yanlı olduğu ortadaydı. İlk yarıda sözlü şiddet gördük. Kızlarımıza siyasi içerikli hakaret ve saldırılarda bulundular. Sahaya girdiğimizde yine sözlü şiddetle karşılaştık. Maçı yöneten hakem bir futbolcumuza tokat attı ve çok çirkin sözler sarf etti. Bizi sahada sürekli tahrik ediyorlardı. Rakip takımın antrenörü kolumdan tutarak bana yumruk salladı. Hepsi bir anda bana saldırınca, kızlarımız yanıma geldi. Sonra herkes birbirine girdi. Ayırmaya çalıştıkça siyasi içerikli hakaretler ettiler. Rakip takımın antrenörü, ’Saldırın’ diye bağırdı. Kızlarımın hepsi kanlar içindeydi. Şikayetçiyiz ve hakkımızı arayacağız. Bizim amacımız kadınlara futbolu sevdirmek" dedi.



Mezopotamya Kulüpler Birliği Başkanı Hüseyin Kaya, Türkiye’de sporun siyasete alet edildiğini belirterek, "Son dönemde ırkçı söylemler artmış durumda. Irkçılık ve faşist anlayış tribünden yeşil sahaya inmiştir. Artık futbolda 10 değil, 12 kusurlu hareket bulunuyor. Bunlardan 1’i Kürt olmak, diğeri ise kadın olmaktır" dedi.



Çıkan kavgada ayaklarından yaralanan ve bacakları alçıda olan öğrencilerden Devran Görmez, hakemin takımlarına haksızlık ettiğini söyleyerek, "İkinci yarıya başladığımızda, hocamıza küfür edip dışarı attı. Hocamız buna karşı çıkarak itiraz etmeye başladı. Hocamıza ve bize saldırarak küfür ettiler. Bir erkeğin bir bayana el kaldırmasına dayanamadık. Hocamızı savunmaya kalktık. Sonra olaylar çıktı ve bize saldırdılar" dedi



Ayağı alçıda olan diğer futbolcu Hividar Ödüngit ise, maça başladıklarında olay çıkacağını anladıklarını belirterek, "Bize sözlü saldırılarda bulunuyorlardı. İkinci yarı başladı. Beş dakika geçmeden olaylar çıktı. Onların Teknik Direktörü hocamıza küfür etti. Sonra bize saldırmaya başladılar" diye konuştu.