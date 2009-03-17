Kadın fıkralarıyla RTÜK!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun çocuklar için hazırladığı sitedeki bilmecelerde kadınlarla ilgili inanılmaz ifadeler var.





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) çocuklar için hazırladığı internet sitesinde yer alan fıkralarda kadınlar, erkeğe göre ikinci plana itiliyor. Fıkralarda kadınlar; “evde oturan”, “ev işlerine bakan” ve “huzur bozan” kişiler olarak gösterilirken bir bilmecede de “Eşek sudan gelinceye kadar dövülür” şeklinde yansıtılıyor.



“Belirli Günler ve Haftalar” bölümünde ise “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” yer almıyor. Zahit Akman’ın başında bulunduğu RTÜK’ün çocuklara yönelik hazırladığı www.rtukcocuk.org.tr adlı internet sitesinde kurumun kadına bakışını özetleyen fıkralar şöyle:



• Vurdumduymaz bir adamın evi yanmış. Komşusu koşarak yanına gelmiş. “Koş efendi, evin yanıyor.” Adam sakince cevap vermiş: “Ev işlerine karım bakıyor.”



• Bir gün karı-koca ağız kavgası yapıyorlarmış: “Ben yokken senin neyin vardı be adam” demiş kadın. Kocası da: “Huzurum vardı” demiş.



• Ünlü bir sopranonun konserine giden baba oğul ilgiyle konseri dinliyorlardı. Bir ara çocuk merakla babasına sordu: “Baba, öndeki amca elindeki sopayla niye kadını korkutuyor?” Baba; “Korkutmuyor oğlum, yönetiyor!” “Eee, peki o zaman kadın niye avaz avaz bağırıyor.”



Yine aynı sitenin “bilmeceler” bölümünde de benzer yaklaşım sergileniyor. “Bir gün adam karısını dövüyormuş, kapı çalmış dayağı kesmiş? Neden? Çünkü eşek sudan gelmiş” yanıtıyla verilen bilmecede, kadının “dayak yemesi “alaycı bir yanıtla” meşru hale getiriliyor.



Bir diğer bilmecede de “İki kadınla evlenmenin en kötü tarafı nedir” sorusuna “İki kaynanaya sahip olmak” yanıtı veriliyor. Sitenin “Belirli Günler ve Haftalar” bölümünde “31 Aralık Yeni Yıl”, “15-22 Nisan Turizm Haftası”, “28 Şubat Sivil Savunma Günü”, “01-07 Mart Yeşilay Haftası”, “‘ 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” gibi gün ve haftalar sıralanırken, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” görmezden geliniyor.

