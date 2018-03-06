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Kadın-erkek eşitliğinin en fazla sağlandığı il İstanbul oldu

İstanbul toplumun her alanında en fazla kadın erkek eşitliği sağlayan şehir oldu

06 Mart 2018 23:18

İstanbul toplumun her alanında en fazla kadın erkek eşitliği sağlayan şehir oldu.

ntv.com.tr'de yer ala habere göre, TEPAV'ın "Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2018" raporununa göre Türkiye genelinde son 5 yılda iyileşme yaşandı.

Çalışma iller düzeyinde sağlık, belediye meclisinde kadın-erkek oranları, eğitim, işgücüne katılım olmak üzere dört temel göstergeyi analiz ediyor.

TEPAV araştırması cinsiyet eşitliğinde ilk 5 il 

1. İSTANBUL
2. RİZE 
3. ANKARA
4. BURSA
5. TUNCELİ

Buna göre en eşitlikçi iller sıralamasında İstanbul'u Rize, Ankara ve Bursa izledi.

2 yıl önce açıklanan raporda 20'inci sırada olan Tunceli ise 5'inciliğe yükseldi.

Buna göre Tunceli 2 yılda sıralamada en hızlı yükselen il oldu.

Çalışmanın genelinde olduğu gibi Tunceli'yi üst sıralara taşıyan faktörlerin başında kadınların Belediye Meclisi’ndeki temsil edilme oranı geldi.

Sıralamada en çok dikkat çeken illerden biri de İzmir oldu.

Bir önceki raporda 6'ncı sırada yer alan İzmir, yeni raporda 7 sıra gerileyerek 13'üncü sıraya indi.

2017 yılı verilerine göre eşitsizliğin en yüksek olduğu illerin başında ise Ağrı geldi.

TEPAV araştırması cinsiyet eşitliğinde son 5 il 

1. AĞRI
2. MUŞ
3. YOZGAT
4. AFYON
5. BİTLİS

Muş, Yozgat, Afyon ve Bitlis de kadın erkek eşitsizliğinin en fazla yaşandığı diğer iller oldu.

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