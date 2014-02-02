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Yaşam

Kadın erkek eşitliğinde hangi ilin karnesi iyi, hangisi sınıfta kaldı?

Kadın erkek eşitliğinde karnesi iyi olan illerin başında İstanbul, Tunceli ve Eskişehir geliyor

02 Şubat 2014 12:24

Türkiye'de illere göre kadın-erkek eşitliğinin karnesi çıkarıldı. Karnesi iyi olan illerin başında İstanbul, Tunceli ve Eskişehir geliyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 81 ilde çalışma yaptı. Buna göre, kadın-erkek arasındaki eşitsizliğin en az olduğu iller İstanbul, Tunceli, Bolu, Düzce ve Eskişehir.

Eşitsizliğin en fazla olduğu iller ise Ağrı, Bitlis, Kilis, Gaziantep ve Siirt...

Kadınların en güçlü olduğu iller listesinde yine İstanbul birinci sırada. İstanbul'u, Tunceli, Tekirdağ, Ankara ve Eskişehir izliyor.

Kadınların en güçsüz olduğu iller ise Ağrı, Bitlis, Muş, Kars ve Siirt.

 

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