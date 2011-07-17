'Kadın dövmedim' dedi ama...

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Survivor’la gündeme gelen Nihat Doğan, Ayşe Arman’la yaptığı röportajda "Bugüne kadar hiçbir kadını dövmedim" demiş. Gerçekgündem'in haberine göre, Nihat Doğan’ın bu sözleri koca bir yalan. İspat için 1998 yılında çıkan bir habere bakmak yeterli. O yıllarda manken Aysun Kiremitçi’yle beraber olan Nihat Doğan’ın sevgilisini kendisiyle "sevişmediği" için dövdüğü yazılmıştı. Bu olaydan sonra katıldığı canlı yayında ifadesi alınmak üzere karakola alınan Nihat Doğan’ın Kiremitçi’yi arayarak, "Sayende hiç olmadığım kadar meşhur oldum" bile dediği iddia edildi.İşte 1 Ağustos 1998’de Hürriyet Gazetesi’nde yazılan o haber;'Sevişelim diyen sevgiliye dayak'Şarkıcı Nihat Doğan, ‘‘Sevişelim’’ diyerek kendisini odaya kilitleyen manken sevgilisi Aysun Kiremitçi’yi feci şekilde dövdü. İlginç olay Şişli’de yaşandı. ‘Taciz Ederim’ adlı şarkısının klibinde, rol arkadaşı mankenden tokat yiyen Nihat Doğan’ı sevgilisi 25 yaşındaki manken Aysun Kiremitçi sevişmeye zorladı. Ancak genç şarkıcı, birlikte olma talebini geri çevirince, reddedilmeye alışık olmayan Aysun Kiremitçi, çılgına döndü ve intikamını almak için, bir fırsatını bulup Nihat Doğan’ı yatak odasına kilitledi. Tanınmayacak halde ‘Kırdın Kalbimi’ ve ‘Taciz Ederim’ parçalarıyla şöhrete koşan fantazi müzik sanatçısı Nihat Doğan, yatak odasına hapsedilince çok sinirlendi. Kapıyı tekmeleyip, yumruklayan ve avazı çıktığı kadar bağıran Doğan’ın tehditlerinden korkan Kiremitçi, geri adım atmak zorunda kaldı. Yatak odasının kapısını açar açmaz, şarkıcıdan beklenmedik bir tepki geldi. Tekme, tokat ve yumruk salvosuna karşı koyamayan Aysun Kiremitçi’nin güzel yüzü tanınmayacak hale geldi. Kiremitçi, evde bulunan manken arkadaşı tarafından öfkeli sevgilisinin elinden kurtarılıp, tedavi için Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü.