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Spor

Kadın döven Wigan forvetine hapis

Bir gece kulübünde kadın döven Wigan Athletic'in forveti Marlon King 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

30 Ekim 2009 02:00

Londra'da bir gece kulübünde cinsel tacizde bulunduğu bir üniversite öğrencisi kızı darp eden King, 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Wigan kulübünden yapılan açıklamada, haftada 35 bin sterlin kazanan 29 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

Üç çocuk babası King, geçtiğimiz Aralık ayında Soho Revue gece kulübünde meydana gelen olayda, kendisini reddeden genç kıza, "senin sınıfında değilim. Ben bir milyonerim" demiş, kız da "kim olduğun umurumda değil, milyonlarını al ve masamızdan kalk" cevabını vermişti.
 
Görgü tanıkları, mahkemedeki ifadelerinde, duruma çok sinirlenen King'in 20 yaşındaki üniversite öğrencisini yere fırlattığını ve yumruk atarak burnunu kırdığını söyledi.

Jamaikalı forvetin başı, geçmişte birçok kez kadınlara şiddet uyguladığı için derde girmişti.

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