Kadın döven Wigan forvetine hapis

Wigan kulübünden yapılan açıklamada, haftada 35 bin sterlin kazanan 29 yaşındaki forvet oyuncusunun sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.Üç çocuk babası King, geçtiğimiz Aralık ayında Soho Revue gece kulübünde meydana gelen olayda, kendisini reddeden genç kıza, "senin sınıfında değilim. Ben bir milyonerim" demiş, kız da "kim olduğun umurumda değil, milyonlarını al ve masamızdan kalk" cevabını vermişti.Görgü tanıkları, mahkemedeki ifadelerinde, duruma çok sinirlenen King'in 20 yaşındaki üniversite öğrencisini yere fırlattığını ve yumruk atarak burnunu kırdığını söyledi.Jamaikalı forvetin başı, geçmişte birçok kez kadınlara şiddet uyguladığı için derde girmişti.