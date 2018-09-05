Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ağustos ayında 41 kadın öldürüldü, 17'sinin faili meçhul

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, Ağustos ayında erkekler tarafından 41 kadın öldürüldü, cinsel şiddet ve çocuk istismarları ise devam etti.

TL'deki sert değer kaybına da değinilen raporda, geçtiğimiz ay "ekonomik kriz bahane edilerek kadınlara yönelik saldırılar olduğu" ifade edildi.

Rapora göre;

Ağustos ayında öldürülen 41 kadından 17’sinin faili meçhul,

Aynı dönemde İstanbul ve Bursa'da, bir haftada 2 trans kadın cinayeti işlendi,

Medyadaki haberlerden derlenen verilere göre 37 çocuk cinsel istismara uğradı ancak rakamların bundan fazla olduğu tahmin ediliyor,

Kadın Meclisleri 'Krizin sonuçlarına karşı kadınlar yalnız değildir' diye çağrıda bulundu.

Platform ayrıca, cinayetle sonuçlanan şiddet vakalarında idamı gündeme getirmenin "gerçek sorunun üstünü örteceğini" kaydetti.