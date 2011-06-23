-KADIN CİNAYETLERİNE BİR YENİSİ EKLENDİ BİTLİS (A.A) - 23.06.2011 - Bitlis'te Vangölü Eletrik Dağıtım Şirketinde (VEDAŞ) özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, tartıştığı eski eşini bıçakla öldürdü. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'te yaşayan B.D, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi M.G'nin Zeydan Mahallesi Kureyşi Sokak'ta işlettiği kuaför dükkanına gitti. B.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmada, eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan B.D, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. ''Kasten adam öldürmek'' suçundan adli makamlara sevk edilen ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.D, Bitlis E Tipi Cezaevine konuldu. M.G'nin bir çocuğu olduğu öğrenildi.