Kadın cinayetinde müebbet hapis hükmü değişmedi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 4 yıl önce sevgilisi 37 yaşındaki Esma Ekinci\'yi kaldığı otel odasında öldürüp, parçaladığı cesedini bir bavula koyup ormanlık alana gömmek isterken yakalanan 49 yaşındaki Galip Özdemir\'e verilen ömür boyu hapis cezasının usul gerekçesiyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, karar değişmedi.

İzmir\'den Antalya\'ya gelerek barlarda garson olarak çalışan Esma Ekinci, kent merkezinde bindiği minibüsün şoförü, evli ve 3 çocuk babası Galip Özdemir ile görüşmeye başladı. 3 ay görüşen ikili arasında, 26 Aralık 2013 tarihinde kaldıkları otel odasında kavga çıktı. Ekinci\'yi yastıkla boğan Galip Özdemir, nefes almadığını fark ettiği kadını otel odasının banyo küvetine taşıdı. Daha sonra bir mağazadan ekmek bıçağı alan Özdemir, başka bir mağazadan iki bavul aldı. Otele dönüp küvette Ekinci\'nin cesedini parçalara ayıran Galip Özdemir, kadının eşyasını bir bavula, cesedi ise diğer bavula yerleştirdi. Taksiyle otelden ayrılan Özdemir, Varsak mevkiindeki ormanlık alan yakınında bavullarla birlikte taksiden indi.

İddiaya göre cesedin bulunması halinde parmak izinden kimliğinin tespit edilememesi için Ekinci\'nin bileklerinden kestiği ellerini ormanlık alana gömen Özdemir, kadının cesedinin bulunduğu bavulla jandarma ekibine yakalandı. Tutuklanan Özdemir, Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan yargılama sonucu ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığa verilen cezada indirim de yapılmadı. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, davaya müdahil olmaları gerektiğini belirterek usul yönünden karara itiraz etti. Yapılan itirazı haklı bulan Yargıtay\'ın kararı bozması üzerine Galip Özdemir\'in yargılanmasına yeniden başlandı.

Aile Bakanlığı\'nın avukatlarının da katıldığı duruşmada Galip Özdemir, ek savunma yaptı. Galip Özdemir, Anayasa\'nın bazı hafifletici hükümlerinin kendisi için de uygulanmasını istedi. Özdemir, mahkeme heyetine cezaevinde 2 film senaryosu ve hayatını anlatan bir kitap yazdığını da söyledi. Bu olay nedeniyle ailesinin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Özdemir, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, Galip Özdemir\'in, kasten insan öldürme suçundan kesinlik kazanan eylemine uyan TCK\'nin 81/2 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın güttüğü amaç ve saik göz önüne alınarak ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.



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