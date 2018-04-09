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Kadın cinayeti | Karısını sokak ortasında başından vurdu; hayatına son vermeye kalktı

Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı

09 Nisan 2018 12:53

Esenyurt'ta sokak ortasında karısını başından vuran kişi intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Saban evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. ile tartıştı. Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş ederek hayatına son verme girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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