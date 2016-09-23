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Dünya

Kadın bedeninin nesneleştirilmesini soyunarak protesto ettiler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir grup kadın, kongre binası önünde çırılçıplak soyunup yürüyüş yaparak protesto gösterisi gerçekleştirdi

23 Eylül 2016 22:48

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir grup kadın, kadınların bedeninin nesneleştirmesini protesto etmek için kongre binası önünde çırılçıplak soyunup, yürüyüş yaparak protesto gösterisi düzenledi.

Lazaron gazetesinin haberine göre, Urbanudismo adlı kadın hakları hareketi üyesi dört kadın, başkent Buenos Aires'teki Kongre binasının karşısında bulunan Pzala de Los Congresos'ta bir anda soyunarak çırılçıplak kaldıktan sonra, çevrede tur atarak ve zaman zaman da banklarda oturarak "kadın bedeninin nesneleştirilmesini ve cinsel obje olarak görülmesini" protesto etti.

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