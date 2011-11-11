-Kadın basketbolunda Türk takımları Avrupa'ya damgasını vurdu İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - Basketbol kadınlarda Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, bu sezon şu ana dek yaptıkları 17 maçta yenilgi yaşamayarak, büyük bir başarı gösterdiler. Avrupa'da mücadele eden Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, BOTAŞ, Kayseri KASKİ ve Optimum TED Ankara Kolejliler son maçlarını da kazanarak namağlup unvanlarını korudular. Türk temsilcileri Avrupa arenasında oynadıkları 17 maç sonunda henüz mağlubiyet yüzü görmediler. Bu sezon FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Medical Park ve Fenerbahçe oynadıkları tüm maçları kazandılar. A Grubu'nda yer alan Galatasaray Medical Park, 5 maçta 5 galibiyet alarak 10 puan topladı ve ilk sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Polonya'nın Lotos Gdynia takımını kendi sahasında 77-71 yenerek yenilmezliğini sürdürdü. FIBA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe de ezeli rakibi gibi yoluna namağlup devam ediyor. Bu grupta İspanyol Perfumerias Avenida ekibi 5 maçta elde ettiği 5 galibiyetle lider durumda bulunurken, sarı-lacivertli ekip, 4 maçta 4 galibiyet alarak 8 puan topladı ve maç eksiğiyle ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe, grubunda son hafta mücadelesinde deplasmanda Fransız temsilcisi Tarbes GB'yi 78-56 yendi. Fenerbahçe ve Galatasaray Medical Park gibi Avrupa'da yer alan diğer Türk takımları da son hafta maçlarını kazanarak yollarına yenilgisiz bir şekilde devam etti. FIBA Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, BOTAŞ, Kayseri KASKİ ve Optimum TED Ankara Kolejliler gruplarında oynadıkları 2 maçı da kazanarak bu organizasyona damgalarını vurdular. A Grubu'nda mücadele eden BOTAŞ, evinde konuk ettiği Belarus'un Horizont takımını 70-57 mağlup ederek puan cetvelinde ilk sıradaki yerini korudu. B Grubu'nda yer alan Beşiktaş ise evinde karşılaştığı İsveç'in Telge Basket ekibini normal süresi 61-61 biten maçta uzatma sonunda 70-68 yendi ve ikinci galibiyetini aldı. C Grubu'ndaki Optimum TED Ankara Kolejliler de dün gece deplasmanda karşılaştığı Portekiz temsilcisi AD Vagos'u Gülşah Akkaya'nın bitime 1 saniye kala bulduğu basketle 71-70 yendi ve 2 galibiyet ile liderliğini sürdürdü. F Grubu'nda yer alan Kayseri KASKİ ise evinde karşılaştığı Belarus temsilcisi Olimpia'yı 77-66 yendi ve namağlup unvanını sürdürdü.