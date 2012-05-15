Kadın Başkan yardımcısına 'yalan' soruşturması

Tekirdağ Belediye Başkan Yardımcısı Rüya Yılmaz kullandığı araçla kaza yaptı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası Yılmaz, yanındaki müdür vekiliyle kıyafetlerini değiştirdi. Polise yalan beyan verdiği ortaya çıkan Yılmaz için soruşturma açıldı.

Milliyet'inhaberine göre, Tekirdağ Belediye Başkan Yardımcısı Rüya Yılmaz hakkında, karıştığı yaralamalı trafik kazasında ’polise yalan beyanda bulunmaktan’; Belediye Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nurcan Ildız hakkında ise ’suçu üstlenmekten’ savcılıkça soruşturma başlatıldı.



Tekirdağ’da geçen 22 Nisan günü, Atatürk Bulvarı’nda Tekirdağ Belediyesi Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nurcan Ildız yönetiminde olduğu iddia edilen otomobil, Onur Türkmen yönetimindeki araçla çarpıştı. Bu araçlara da Refik Eryılmaz yönetimindeki otomobil ile Mehmet Malkoç yöneimindeki otomobiller çarptı. Kazada Refik Eryılmaz ile Lena Malkoç yaralandı. Kayıtlara, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü Tekirdağ Belediyesi Basın Kültür ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Nurcan Ildız olarak geçti.

Gerçek kameradan çıktı

Kaza sonrası araştırmalarını sürdüren polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz’ın kaza öncesi bir restoranda yemek yemesinin ardından 59 AS 452 plakalı otomobilin direksiyonunda trafiğe çıktığı tespit edildi. Görüntülerde ayrıca kaza sonrası Atatürk Bulvarı’ndaki bir büfeye giren Yılmaz’ın, bir süre sonra aynı büfeye gelen Ildız’la burada kıyafetlerini değiştirdikleri belirlendi. Kamera kayıtlarının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Rüya Yılmaz hakkında ’görevli memura yalan beyanda bulunmak’, Nurcan Ildız hakkında da ’suçu üstlenmek’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



