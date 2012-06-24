Kadın avukat 05.30'da alındı ifadeden sonra serbest bırakıldı

2011’de katıldığı bir seminerde Hz. Muhammed’e hakaret ettiği öne sürülerek hakkında suç duyurusunda bulunulan Avukat Canan Arın, Gaziantep’te kaldığı otelde 05.30’da gözaltına alındı. İfadesi alınan Arın serbest bırakılırken, hukukçular uygulamaya tepki gösterdi

Milliyet'in haberine göre, kadın hakları savunucularının önemli isimlerinden, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kurucusu avukat Canan Arın dün Gaziantep’te gözaltına alındı. Kaldığı otelden sabah 05.30’da gözaltına alınan Arın, hakkındaki bir suç duyurusuyla ilgili ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Avukat Arın hakkında, 4 Aralık 2011’de Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu’nun düzenlediği eğitim programında “Kadın Bedeni Üzerinde Tasarruf Hakkı ve Cinsel Suçlar” başlıklı oturumda yaptığı çocuk gelinler ve çocuğun cinsel istismarı konuşmasında Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddiasıyla kendilerine “Hukukun Üstünlüğü Platformu” adını veren bir grup avukat suç duyurusunda bulunmuştu.

Platform üyelerinden avukat Zeynep Altun, “Canan Arın, konuşmasında Peygamberimize hakarette bulunmuştur. Hazreti Peygamber’in yaptığı evlilikler üzerinden ona saldırmıştır. Bu konudaki cehaletini, ilim diye, seminere katılanlara anlatmaya çalışmıştır. Kadın hakları gibi önemli bir konuda Peygamberimize hakaretvari yapılan bu konuşmayı esefle kınıyor ve bu konuşmayı yapan meslektaşımız avukat Canan Arın’ı izana, insafa, doğru bilgi edinmeye ve aklı selim konuşmalar yapmaya davet ediyoruz“ demişti.

‘Tebligat gelmedi’

Bir gezi için Gaziantep’te bulunan Arın, önceki sabah kaldığı otelde saat 05.30 sıralarında gözaltına alındı. “Hukukun Üstünlüğü Platformu” üyesi avukatların Antalya Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunun ardından Arın’ın çağırılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği, bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı, ancak Arın’ın kendisine ifadeye çağırıldığına dair herhangi bir tebligat gelmediğini söylediği öğrenildi. Milliyet’e konuşan Arın, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını, yarın konuyla ilgili olarak İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleneceğini belirtti.

Avukat Arın’ın sabaha karşı gözaltına alınmasına meslektaşları da tepki gösterdi. Diyarbakır Baro Başkanı avukat Mehmet Emin Aktar, sabaha karşı gerçekleştirilen gözaltıların keyfi ve insan hakları ihlaline yönelik bir uygulama olduğunu belirterek, “Diyarbakır’da da benzer durumlar oluyor.

Başka kentte yaşayan kişiler buraya geldiklerinde gözaltına alınabiliyor. Sabah ifade vermek için davet etmek varken yapılan insan hakları ihlalidir. Sonuçta yakalama kararı ifade temini için çıkarılmış. Adresi belli, rahatlıkla ulaşılabilecek kişiler için bu tip uygulama doğru değil. Polisin keyfi uygulamasıdır. Neticede adli görevlerin de yasal sınırları var. Kişiyi rendice edecek şekilde yapılmaması gerekiyor” dedi.

‘Yeri, yurdu belli'



İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yönetim Kurulu üyesi avukat Aydeniz Alisbah Tuskan ise, durumun hukuk dışı bir uygulama olduğunu düşündüğünü belirterek, “Arın’ı yıllardır herkes tanıyor. Yeri yurdu belli. Antep’te gözaltına alınması enterasan. İnsan kasıtlı olduğunu düşünüyor. Hukuki olmayan bazı uygulamalar yapılıyor. Hukuk dışı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yıldırma, korkutma hareketi gibi geliyor. Kaçma durumu yok. Bu durumu kabul edilemez buluyoruz” diye konuştu.

Bakan ‘Yanlış’ demişti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da 24 Şubat 2011’de Ankara’da kaldığı otelde sabaha karşı 05.00’te gözaltına alınmıştı. Hakan’ın sabaha karşı otelde gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Polisin sabaha karşı otel basma uygulaması yanlıştır. Bu tür uygulamalar, ancak terör örgütüne yönelik baskınlarda ya da güvenlik güçlerinin can güvenliğinin tehdit altında olduğu durumlarda söz konusu olabilir. Bu uygulamanın mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor” demişti.