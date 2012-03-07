Kadın askerler ABD ordusuna dava açtı

T24 - ABD ordusunda eskiden görev yapmış 7 kadın ile halen görev yapan 1 kadın asker, cinsel saldırı ve tacize uğradıkları iddiasıyla ordu aleyhine dava açtı.

ABD ordusunda görev yaptıkları sırada kendilerine cinsel saldırı, darp ve tacizde bulunulduğunu ve durumu rapor ettiklerinde ise üstlerinin misillemesiyle karşılaştıklarını öne süren 8 davacı kadın, Washington Bölge Mahkemesi’ne dava başvurusunda bulundu.

Mahkemeye verilen dava dilekçesinde adı geçen davalılar arasında ABD ordusunda görevli eski ve yeni askeri komutanların yanı sıra ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ile selefleri de bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre, davacıların avukatı Susan Burke, müvekkillerinden birinin halen Amerikan ordusunda görevli bir deniz piyadesi olduğunu, yedisinin ise deniz piyadesi ve donanmada eskiden görev yaptığını belirtti. Burke, eski askerlerin, orduda birlikte görev yaptıkları bir asker tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını ve cinsel saldırı girişimine maruz kaldığını söyledi. Diğer davacı kadının ise Irak’ta konuşlandığı sırada taciz ve tehdide maruz kaldığını kaydeden Burke, müvekkilinin, bu durumu üstüne rapor ettiği zaman da "Bu her zaman olur" yanıtıyla karşılaştığını anlattı.

Ülkelerini savunmak için harekete geçmekten çekinmeyen cesur kişiler olan müvekkillerinin, hiçbir şart altında kadınlar için ağza alınmayacak tarzda hakaret içeren sözlere muhatap olmak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Burke, "2012 yılındayız. Bu çeşit bir davranış kabul edilemez’ diye konuştu.

Müvekkillerinin uğradıkları saldırılar sonucu depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatan Burke, bir müvekkilinin ise intihar girişiminde bulunduğuna işaret etti.

Dava hakkında açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Cynthia Smith, görülmekte olan bir dava hakkında konuşmayacağını, ancak ABD ordusunun cinsel saldırıya hiçbir şekilde hoşgörüsünün bulunmadığını belirtti.

Bakanlığının cinsel saldırı davalarında görev alan müfettişler ile askeri hakimlere ayrılan özel eğitim fonunu artırdığını kaydeden Smith, ayrıca bu tip suçlarla mücadele etmek üzere cinsel saldırı müdahale ve önleme bürosuna bir tümamiralin atandığını ifade etti.

Smith, "Üniformalı herkesin problem karşısında tetikte durması ve bu suçların önlenmesinde liderlik yönetimi alması çok önemlidir" dedi.

ABD’nin Florida eyaletinde bir mahkemede geçen sene açılan benzer bir davanın, hükümetin, yargı erkinin komuta ve disiplin konusundaki askeri kararlara saygı göstermesi yönündeki savunması üzerine düşürüldüğünü belirten hukuk uzmanları, mahkemenin davayı düşürme kararının temyiz aşamasında olduğunu kaydetti.